В РПЦ пока не поступало обращение о снятии запрета с монахов в Абхазии

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Русская православная церковь пока не получала обращение от главы непризнанной в мировом православии "Абхазской православной церкви" иерея Виссариона о снятии запрета на служение иеромонахам Дорофею и Андрею без их покаяния, заявил РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Иеромонахи Дорофей (Дбар) и Андрей (Ампар) запрещены в служении епископом Майкопским и Адыгейским Тихоном еще в 2011 году "за самочинные раскольнические действия и неповиновение своему каноническому священноначалию".

"Пока это обращение к нам не поступало. Когда поступит, оно будет изучено", - сказал РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

В 2011 году в монастыре в Новом Афоне состоялось собрание, назвавшее себя "церковно-народным". В нем участвовали представители молодого поколения абхазского духовенства, миряне, парламентарии, общественные деятели (зарегистрировались более тысячи человек). Открытым голосованием собравшиеся создали "Совет Абхазской митрополии", который призван быть действующим органом управления "Священной митрополии Абхазии" (с кафедрой в Новом Афоне) до решения вопроса о каноническом статусе православной церкви в Абхазии и образования полноценных институтов ее управления. В РПЦ тогда заявили, что каноническая традиция Русской православной церкви не знает такого органа как "церковно-народное собрание". Более того, церковные каноны запрещают "сборищу народа" избирать кандидатов в епископы.