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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ пока не поступало обращение о снятии запрета с монахов в Абхазии

12:01
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© РИА Новости / Ирина Каледина / Перейти в фотобанкПравославный монастырь в поселке Новый Афон
Православный монастырь в поселке Новый Афон
© РИА Новости / Ирина Каледина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Русская православная церковь пока не получала обращение от главы непризнанной в мировом православии "Абхазской православной церкви" иерея Виссариона о снятии запрета на служение иеромонахам Дорофею и Андрею без их покаяния, заявил РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Иеромонахи Дорофей (Дбар) и Андрей (Ампар) запрещены в служении епископом Майкопским и Адыгейским Тихоном еще в 2011 году "за самочинные раскольнические действия и неповиновение своему каноническому священноначалию".
Новоафонский монастырь в Абхазии
12:01
Патриарха Кирилла просят снять запрет с абхазских иеромонахов в Новом Афоне
"Пока это обращение к нам не поступало. Когда поступит, оно будет изучено", - сказал РИА Новости зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
В 2011 году в монастыре в Новом Афоне состоялось собрание, назвавшее себя "церковно-народным". В нем участвовали представители молодого поколения абхазского духовенства, миряне, парламентарии, общественные деятели (зарегистрировались более тысячи человек). Открытым голосованием собравшиеся создали "Совет Абхазской митрополии", который призван быть действующим органом управления "Священной митрополии Абхазии" (с кафедрой в Новом Афоне) до решения вопроса о каноническом статусе православной церкви в Абхазии и образования полноценных институтов ее управления. В РПЦ тогда заявили, что каноническая традиция Русской православной церкви не знает такого органа как "церковно-народное собрание". Более того, церковные каноны запрещают "сборищу народа" избирать кандидатов в епископы.
Территория Абхазии де-юре остается в духовной юрисдикции Грузинской православной церкви (ГПЦ), которую та получила в период советской власти после восстановления Грузинского католикосата. Однако де-факто с начала 1990-х годов Грузинская церковь почти утратила контроль над регионом и верующими. Сейчас в Абхазии почти нет грузинских священников, а окормлением верующих занимается духовенство Русской церкви, которая признает Абхазию канонической территорией ГПЦ.
Гагры. Архивное фото
22 ноября 2017, 16:33Религия и мировоззрение
В РПЦ заявили о "непростом положении" православия в Абхазии
202012
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеНиколай БалашовРусская православная церковьАбхазияМосква
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