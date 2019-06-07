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РИА Новости

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве

12:01
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© Фото : страница Ивана Голунова в FacebookИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в Facebook
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
"Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством — метилэфедроном, массой около четырех граммов", — говорится в сообщении.
Против журналиста завели уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Задержание корреспондента прокомментировали гендиректор издания "Медуза" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков.

"Голунов успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом. По словам Голунова, ему не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката", — пишет "Медуза".

Ряд СМИ сообщили, что при задержании Голунова избили, в ГУ МВД по Москве эту информацию опровергают и заявляют, что проводят следственные действия с журналистом в присутствии его адвоката.
© Фото : страница Ивана Голунова в социальной сетиИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в социальной сети
Иван Голунов
Защитник Голунова Дмитрий Джулай заявил РИА Новости, что наркотики могли подбросить при задержании, так как полицейские, по его словам, находились за спиной и держали журналиста за рюкзак.
"В пользу этой версии говорит то, что пакетик лежал сверху его вещей в рюкзаке, а не был перемешан. У Ивана не изъяли смывов с рук и срезы ногтевых пластин, а также следователь не изъял образцы ткани с рюкзака", — сказал собеседник агентства.
Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла ситуацию под контроль.
"В СМИ анонсировано, что задержали за наркотики. Он это отрицает и говорит, что ему это подбросили. Мы взяли эту тему на контроль, сделаем запросы в прокуратуру и МВД", — заявила Потяева.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Да их с иностранного агента "Медузы" всех посадить надо.
7 июня, 12:42
Александр Титов
81300249
Поизносился парниша. НКО стало мало платить. Пришлось идти на "вольные хлеба" так сказать. Ан-нет, "вольные хлеба" оказались банальным криминалом. Иногда жалею что сроки не как в Штатах. А так бы ему влепили несколько сроков с разными отсидками по времени лет так в сумме на 150, вот это было-бы дело. Да и для остальных назидание. Прибавить к тому, чтоб на зоне еду сам себе выращивал, а не от народа налогами кормили.
7 июня, 13:42
БНБрутал Натурал
64310218
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