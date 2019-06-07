Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

"Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством — метилэфедроном, массой около четырех граммов", — говорится в сообщении.

Против журналиста завели уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Задержание корреспондента прокомментировали гендиректор издания "Медуза" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков.

"Голунов успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом. По словам Голунова, ему не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката", — пишет "Медуза".

Ряд СМИ сообщили, что при задержании Голунова избили, в ГУ МВД по Москве эту информацию опровергают и заявляют, что проводят следственные действия с журналистом в присутствии его адвоката.

© Фото : страница Ивана Голунова в социальной сети Иван Голунов © Фото : страница Ивана Голунова в социальной сети Иван Голунов

Защитник Голунова Дмитрий Джулай заявил РИА Новости, что наркотики могли подбросить при задержании, так как полицейские, по его словам, находились за спиной и держали журналиста за рюкзак.

"В пользу этой версии говорит то, что пакетик лежал сверху его вещей в рюкзаке, а не был перемешан. У Ивана не изъяли смывов с рук и срезы ногтевых пластин, а также следователь не изъял образцы ткани с рюкзака", — сказал собеседник агентства.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла ситуацию под контроль.