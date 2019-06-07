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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарха Кирилла просят снять запрет с абхазских иеромонахов в Новом Афоне

12:01
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© Фото : Сергей ВолковНовоафонский монастырь в Абхазии
Новоафонский монастырь в Абхазии
© Фото : Сергей Волков
СУХУМ, 7 июн - РИА Новости. Предстоятель Абхазской православной церкви иерей Виссарион просит патриарха Московского и всея Руси Кирилла снять запрет на служение иеромонахам Дорофею и Андрею без их покаяния, обращение поддержал глава республики Рауль Хаджимба, сообщил РИА Новости советник президента по вопросам религии Резо Кация.
Иеромонахи Дорофей (Дбар) и Андрей (Ампар) запрещены в служении епископом Майкопским и Адыгейским Тихоном еще в 2011 году "за самочинные раскольнические действия и неповиновение своему каноническому священноначалию".
Территория Абхазии де-юре остается в духовной юрисдикции Грузинской православной церкви (ГПЦ), которую та получила в период советской власти после восстановления Грузинского католикосата. Однако де-факто с начала 1990-х годов Грузинская церковь почти утратила контроль над регионом и верующими. Сейчас в Абхазии почти нет грузинских священников, а окормлением верующих занимается духовенство Русской церкви, которая признает Абхазию канонической территорией ГПЦ.
"Во избежание непредсказуемых последствий, председатель церковного Совета Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплиаа принял непростое для себя и паствы АПЦ решение обратиться к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о снятии запрета в служении иеромонаха Дорофея (Дбар) и иеромонаха Андрея (Ампар) без покаяния", - сказал советник.
По его словам, в последнее время ситуация в обществе из-за разногласия между духовенством Абхазии обострились. В связи с этим к президенту республики поступали многочисленные обращения от конфликтующих сторон с просьбой урегулировать ситуацию. "В надежде на установление мира между всем абхазским духовенством и всей православной паствой Абхазии данное обращение (к патриарху Кириллу - ред.) подписано и президентом Абхазии Раулем Хаджимбой", - добавил Кация.
В 2011 году в монастыре в Новом Афоне состоялось собрание, назвавшее себя "церковно-народным". В нем участвовали представители молодого поколения абхазского духовенства, миряне, парламентарии, общественные деятели (зарегистрировались более тысячи человек). Открытым голосованием собравшиеся создали "Совет Абхазской митрополии", который призван быть действующим органом управления "Священной митрополии Абхазии" (с кафедрой в Новом Афоне) до решения вопроса о каноническом статусе православной церкви в Абхазии и образования полноценных институтов ее управления. В РПЦ тогда заявили, что каноническая традиция Русской православной церкви не знает такого органа как "церковно-народное собрание". Более того, церковные каноны запрещают "сборищу народа" избирать кандидатов в епископы.
Гагры. Архивное фото
22 ноября 2017, 16:33Религия и мировоззрение
В РПЦ заявили о "непростом положении" православия в Абхазии
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАбхазияРауль Хаджимба
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