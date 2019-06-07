Патриарха Кирилла просят снять запрет с абхазских иеромонахов в Новом Афоне

СУХУМ, 7 июн - РИА Новости. Предстоятель Абхазской православной церкви иерей Виссарион просит патриарха Московского и всея Руси Кирилла снять запрет на служение иеромонахам Дорофею и Андрею без их покаяния, обращение поддержал глава республики Рауль Хаджимба, сообщил РИА Новости советник президента по вопросам религии Резо Кация.

Иеромонахи Дорофей (Дбар) и Андрей (Ампар) запрещены в служении епископом Майкопским и Адыгейским Тихоном еще в 2011 году "за самочинные раскольнические действия и неповиновение своему каноническому священноначалию".

Территория Абхазии де-юре остается в духовной юрисдикции Грузинской православной церкви (ГПЦ), которую та получила в период советской власти после восстановления Грузинского католикосата. Однако де-факто с начала 1990-х годов Грузинская церковь почти утратила контроль над регионом и верующими. Сейчас в Абхазии почти нет грузинских священников, а окормлением верующих занимается духовенство Русской церкви, которая признает Абхазию канонической территорией ГПЦ.

"Во избежание непредсказуемых последствий, председатель церковного Совета Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплиаа принял непростое для себя и паствы АПЦ решение обратиться к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о снятии запрета в служении иеромонаха Дорофея (Дбар) и иеромонаха Андрея (Ампар) без покаяния", - сказал советник.

По его словам, в последнее время ситуация в обществе из-за разногласия между духовенством Абхазии обострились. В связи с этим к президенту республики поступали многочисленные обращения от конфликтующих сторон с просьбой урегулировать ситуацию. "В надежде на установление мира между всем абхазским духовенством и всей православной паствой Абхазии данное обращение (к патриарху Кириллу - ред.) подписано и президентом Абхазии Раулем Хаджимбой", - добавил Кация.