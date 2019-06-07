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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Россия договорилась о безвизовом режиме с Антигуа и Барбудой

12:00
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© Depositphotos / sepavoneАнглийская гавань в Антигуа и Барбуде
Английская гавань в Антигуа и Барбуде
© Depositphotos / sepavone
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Россия подписала соглашение о взаимном отказе от виз с Антигуа и Барбуда.
Свои подписи под документом поставили министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр карибского государства Гастон Браун.
Как передает корреспондент РИА Новости, церемония подписания состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.
Накануне в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о безвизовом режиме между Россией и Ботсваной.
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Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом и при участии президента России. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияАнтигуа и БарбудаВ мире
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