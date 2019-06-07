В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных

ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские военные попытались прорваться через позиции ополченцев на горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Он уточнил, что в четверг около 30 боевиков полка "Азов" атаковали подразделения самопровозглашенной республики.

"Группа была своевременно обнаружена нашими наблюдателями, атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвалась на минных полях", — сказал представитель ведомства.

По его словам, в противостоянии погибли двое радикалов, еще девять человек ранены. В Киеве также сообщили о двоих убитых.

В ДНР утверждают, что провокация осуществлялась по прямому распоряжению командующего Операцией объединенных сил Украины Александра Сырского, "который полностью игнорирует все указания и инициативы президента Зеленского". Там также призвали международное сообщество "не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны".

На этой неделе в Киеве предложили ввести запрет на ответный огонь в Донбассе. Политические противники Владимира Зеленского назвали такую тактику позорной и предательской.

При этом в пятницу украинский лидер заявил, что военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев.

"Азов" — один из добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, и батальон, ставший уже полком, вошел в состав Нацгвардии.