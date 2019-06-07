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РИА Новости

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных

11:58
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© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские военные попытались прорваться через позиции ополченцев на горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Он уточнил, что в четверг около 30 боевиков полка "Азов" атаковали подразделения самопровозглашенной республики.

"Группа была своевременно обнаружена нашими наблюдателями, атака была отбита, противник был вынужден позорно бежать, при этом часть боевиков подорвалась на минных полях", — сказал представитель ведомства.

По его словам, в противостоянии погибли двое радикалов, еще девять человек ранены. В Киеве также сообщили о двоих убитых.
В ДНР утверждают, что провокация осуществлялась по прямому распоряжению командующего Операцией объединенных сил Украины Александра Сырского, "который полностью игнорирует все указания и инициативы президента Зеленского". Там также призвали международное сообщество "не оставлять без внимания преступные действия украинской стороны".
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Вчера, 08:58
Нужны не слова, а дела. Политолог о проблемах ДонбассаПетр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Эту заочную полемику прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.
На этой неделе в Киеве предложили ввести запрет на ответный огонь в Донбассе. Политические противники Владимира Зеленского назвали такую тактику позорной и предательской.
При этом в пятницу украинский лидер заявил, что военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев.
"Азов" — один из добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, и батальон, ставший уже полком, вошел в состав Нацгвардии.
В России против бойцов "Азова" возбуждено несколько уголовных дел о похищении людей, истязании и применении запрещенных средств и методов ведения войны. СК начал расследование и после последнего инцидента.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
2876543711
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Если все провокации азова будут оканчиваться так же, это не плохо, их поголовье быстро сойдёт на нет.
7 июня, 12:52
CCicicipi
6520000
Провокации на Донбассе это средство для политической борьбы в Киеве. Именно поэтому для прекращения войны на Донбассе необходимо первым делом убрать от власти ВСЕХ олигархов, всех фашистов и всех их ставленников. Только тогда конфликт может быть урегулирован быстро и мирно.
7 июня, 12:44
yaroslavyev
4400002
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