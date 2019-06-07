Мэр Екатеринбурга рассказал о сроках проведения опроса по храму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Опрос по площадкам для возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге может состояться не раньше конца июля, заявил в пятницу глава города Александр Высокинский.

В пятницу в администрации Екатеринбурга проходит заседание экспертного совета, в котором участвуют Высокинский и архитекторы. Специалисты анализируют 13 площадок для строительства, которые чаще всего предлагали местные жители. В качестве главных критериев были названы историческая часть города, градостроительная значимость, пригодность инженерно-транспортных сетей, имущественное обременение и достаточная площадь участка.

"После того, как мы примем решение по форме и содержанию (опроса), нам нужен месяц на подготовку опроса. Это установка камер, организация охраны, иные моменты. Если все делать быстро, то мы сможем успеть на конец июля. Если у нас возникают сложности с точки зрения организации, то мы можем уйти в сентябрь", – сказал Высокинский на заседании экспертного совета.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины.