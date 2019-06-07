Гонконг предложил российским компаниям льготы при размещении на бирже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Гонконг предлагает российско-китайским компаниям льготные условия при размещении на бирже, заявил министр финансов Специального административного района Гонконг Пол Чан в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай" на Петербургском международном экономическом форуме.

"Совместные российско-китайские компании здесь (на бирже Гонконга – прим. ред.) могут рассматриваться как приоритетные участники. Тем предприятиям, которые являются совместной российско-китайской инициативой, мы можем предоставлять определенные льготные условия, банковский процент будет льготный, льготные условия налогообложения", - сказал он.

"У нас есть только две российские компании, которые зарегистрированы на бирже (ОК "Русал" и IRC Ltd. – прим. ред.), поэтому приглашаем российские компании к нам", - заявил Чан.

Министр финансов напомнил, что Гонконг изменил правила выхода на биржу. "Сейчас компании с различной структурой акционерного капитала могут выходить на нашу биржу. Иностранные компании также могут свободно регистрироваться на нашей бирже", - отметил он.