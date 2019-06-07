Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T11:54Z
https://ria.ru/20190607/1555361264.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148325/17/1483251723_0:85:3340:1964_1036x0_80_0_0_b735e752a5bfdd37967700f076a797a7.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Гонконг предложил российским компаниям льготы при размещении на бирже

11:54
174
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Гонконг
Города мира. Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Города мира. Гонконг. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Гонконг предлагает российско-китайским компаниям льготные условия при размещении на бирже, заявил министр финансов Специального административного района Гонконг Пол Чан в ходе бизнес-диалога "Россия-Китай" на Петербургском международном экономическом форуме.
"Совместные российско-китайские компании здесь (на бирже Гонконга – прим. ред.) могут рассматриваться как приоритетные участники. Тем предприятиям, которые являются совместной российско-китайской инициативой, мы можем предоставлять определенные льготные условия, банковский процент будет льготный, льготные условия налогообложения", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР
Вчера, 20:59
Россия и Китай планируют нарастить число студентов по обмену
"У нас есть только две российские компании, которые зарегистрированы на бирже (ОК "Русал" и IRC Ltd. – прим. ред.), поэтому приглашаем российские компании к нам", - заявил Чан.
Министр финансов напомнил, что Гонконг изменил правила выхода на биржу. "Сейчас компании с различной структурой акционерного капитала могут выходить на нашу биржу. Иностранные компании также могут свободно регистрироваться на нашей бирже", - отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
401001
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019ГонконгРоссияЭкономика
Рекомендуем
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Роскомнадзор не устраивает степень фильтрации Google, заявил Жаров
РИА
Новости
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Эксперт прокомментировал заявление об ответе Германии на "ракеты Путина"
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин видит предпосылки для снижения ключевой ставки ЦБ в июне
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров: РФ готовит принципиальное заявление к заседанию СБ ООН по Косово
Лента
новостей
Председатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда Сколково Аркадий Дворкович
"Сколково" обсуждает с Philips и Huawei проекты с искусственным интеллектом
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире
В Киевской области пропал самолет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин считает, что у происходящих в мире изменений нет аналогов в истории
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Шохин не исключил повторения перестройки в России
Антон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Большую часть бизнеса развратили преференциями, заявил Силуанов
Английская гавань в Антигуа и Барбуде
Россия договорилась о безвизовом режиме с Антигуа и Барбудой
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Минфин и СП предложили смягчить наказание за экономические преступления
Лагерь беженцев на юге Дамаска
В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
Лента новостейМолния