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РИА Новости

Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому

11:53
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. <...> Надо садиться и по-деловому решать", — сказал он во время посещения НПЗ "Нафтан" в Витебской области.

Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.
В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.
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Козак назвал загрязнение нефти в "Дружбе" результатом преступной халатности
В мае прокачку начали восстанавливать. Пострадавшие стороны ведут переговоры о компенсации ущерба. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки "Транснефть".
Для очистки участка до Польши Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в Россию. Ее планируют завершить к 10 июня.
"Нафтан", который существенно снизил загрузку из-за ситуации с "Дружбой", начал претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Батька агонизирует. Выборы на носу. Надоел своей подлостью.
7 июня, 12:42
Сарра Прост
74011022
Вот же жук..а чуть что Россия дай..😂
7 июня, 12:38
skalin26
70122010
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