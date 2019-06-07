Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому

МИНСК, 7 июн — РИА Новости. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко. Его слова передает Sputnik Беларусь.
"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. <...> Надо садиться и по-деловому решать", — сказал он во время посещения НПЗ "Нафтан" в Витебской области.
Кроме того, Лукашенко возмутился тому, что Россия может возместить Белоруссии, которая, по его словам, пострадала больше всего, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.
В апреле ряд стран приостановил транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за проблем с качеством продукции. В "Транснефти" выяснили, что сырье загрязняли умышленно, возбуждено уголовное дело, прошли первые задержания.
В мае прокачку начали восстанавливать. Пострадавшие стороны ведут переговоры о компенсации ущерба. Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявлял, что этим займется ответственная за поставки "Транснефть".
Для очистки участка до Польши Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в Россию. Ее планируют завершить к 10 июня.
"Нафтан", который существенно снизил загрузку из-за ситуации с "Дружбой", начал претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти.