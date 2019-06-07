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РИА Новости

Начальника тыла МВД Приамурья заподозрили в злоупотреблении полномочиями

11:51
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© Кадр из видео Следственного Комитета Начальника тыла МВД по Амурской области Михаил Робканов задержанный в связи с подозрением в злоупотреблении должностными полномочиями. 7 июня 2019
Начальника тыла МВД по Амурской области Михаил Робканов задержанный в связи с подозрением в злоупотреблении должностными полномочиями. 7 июня 2019
© Кадр из видео Следственного Комитета
Начальника тыла МВД по Амурской области Михаил Робканов задержанный в связи с подозрением в злоупотреблении должностными полномочиями. 7 июня 2019
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - РИА Новости. Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По данным сыщиков, в результате его действий полиции региона был причинен ущерб более чем на 56 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ, сообщает СК РФ по Амурской области.
"Следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла УМВД России по Амурской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия",- говорится в сообщении.
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Следствие полагает, что подозреваемый после выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией по госконтракту по реконструкции и расширению административного здания межмуниципального отдела полиции в селе Екатеринославка Октябрьского района Приамурья "принял незаконное решение о проведении генеральным подрядчиком работ, не предусмотренных контрактом".
"Начальник тыла дал указание своим непосредственным подчиненным принять строительные работы, не предусмотренные государственным контрактом, и оплатить их. В результате действий начальника тыла часть работ, предусмотренных государственным контрактом, до настоящего времени не выполнены, в результате чего УМВД России по Амурской области причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей", - сообщает СК по региону.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенные УФСБ по Амурской области. Подозреваемый задержан.
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Следственный комитет РФМВД РФАмурская областьРоссияПроисшествия
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