Начальника тыла МВД Приамурья заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Начальника тыла МВД по Амурской области Михаил Робканов задержанный в связи с подозрением в злоупотреблении должностными полномочиями. 7 июня 2019

Начальника тыла МВД по Амурской области Михаил Робканов задержанный в связи с подозрением в злоупотреблении должностными полномочиями. 7 июня 2019

© Кадр из видео Следственного Комитета Начальника тыла МВД по Амурской области Михаил Робканов задержанный в связи с подозрением в злоупотреблении должностными полномочиями. 7 июня 2019

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - РИА Новости. Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По данным сыщиков, в результате его действий полиции региона был причинен ущерб более чем на 56 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ, сообщает СК РФ по Амурской области.

"Следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла УМВД России по Амурской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия",- говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подозреваемый после выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией по госконтракту по реконструкции и расширению административного здания межмуниципального отдела полиции в селе Екатеринославка Октябрьского района Приамурья "принял незаконное решение о проведении генеральным подрядчиком работ, не предусмотренных контрактом".

"Начальник тыла дал указание своим непосредственным подчиненным принять строительные работы, не предусмотренные государственным контрактом, и оплатить их. В результате действий начальника тыла часть работ, предусмотренных государственным контрактом, до настоящего времени не выполнены, в результате чего УМВД России по Амурской области причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей", - сообщает СК по региону.