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РИА Новости

Эксперт прокомментировал заявление об ответе Германии на "ракеты Путина"

11:48
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Германская промышленность позволит создать оружие нового поколения, но не факт, что местные политические элиты поддержат этот курс, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее руководитель отдела сбыта европейского оборонного концерна MBDA в Германии Петер Хайльмайер заявил, что Германия занимается созданием гиперзвукового оружия, которое будет ответом на "ракеты Путина" и "новый российский танк".
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"Германия - развитая, высокотехнологичная страна с хорошим оборонно-промышленным комплексом, поэтому ее экономика, промышленность и наука могут реально быть положены в основу создания оружия нового поколения. Германия по-прежнему один из лидеров мирового танкостроения", - сказал Коротченко.
Другое дело, считает эксперт, что "там достаточно сильны настроения общественности, в том числе политических партий". "И будет ли политическая элита Германия поддерживать милитаризацию - это большой вопрос", - полагает собеседник агентства.
Он добавил, что проблема еще в том, что Россию и Германию все время сталкивают лоб в лоб, хотя наши страны могут стать надежными партнерами как в машиностроении, так и в экономике.
"Поэтому будем рассчитывать на здравомыслие политической элиты Германии и на то, что ошибки Берлина, приведшие к Первой и Второй мировым войнам, будут учтены", - резюмировал Коротченко.
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