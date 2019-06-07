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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

"Дочка" РЖД назвала возможных претендентов в "черные списки" пассажиров

11:48
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© Фото : предоставлено РЖДОбновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан"
Обновленный интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
© Фото : предоставлено РЖД
Обновленный интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Включать в "черные списки" можно было бы тех пассажиров поездов дальнего следования, которые имеют более одного административного или уголовного дела за правонарушения, совершенные в вагонах, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2017 года одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять "черные списки" пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке. При этом во время посещения президентом в ноябре 2017 года ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская" одна из проводниц спросила, можно ли применять аналогичное наказание для пассажиров поездов. Путин тогда не исключил возможность введения такой ответственности.
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"Возможен избирательный подход в решении этого вопроса. Мы видим, что есть около тысячи пассажиров за 2018 год, которые два и более раз нарушали общественный порядок в поездах дальнего следования, и, конечно мы считаем, что к таким пассажирам должен быть особый подход. Может быть, определиться, что это только те пассажиры, которые подвергались административной ответственности два и более раз, или против которых возбуждались уголовные дела за нарушение в подвижном составе", - сообщил Иванов в кулуарах ПМЭФ.
Он отметил, что ни в коем случае нет задачи, чтобы эти "черные списки" состояли из сотен и тысяч пассажиров. "Есть задача, чтобы хулиганы, которые нарушают общественный порядок, которые не контролируют количество употребляемого ими алкоголя, которые создают опасную обстановку вокруг себя и мешают другим пассажирам, понимали меру ответственности за то, что они делают", - отметил глава ФПК.
Он добавил, что к вопросу формирования "чёрных списков" нужно подходить очень осторожно, потому что есть районы, которые обеспечиваются исключительно железнодорожным сообщением.
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