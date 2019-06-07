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РИА Новости

У берегов Владивостока нашли затонувший катер и тело пассажира

11:44
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Спасатели нашли затонувший у берегов Владивостока катер и тело пропавшего при крушении пассажира, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Катер затонул в четверг вечером в районе острова Уши в бухте Новик у острова Русский. На борту было четыре человека. Спасатели оказали помощь двоим, третьего нашли на берегу острова. Медпомощь им не понадобилась. Спасатели начали поиски четвертого мужчины.
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"При проведении поисковых работ в акватории Амурского залива на глубине 20 метров был обнаружен затонувший катер. Спасатели-водолазы немедленно приступили к работам по обследованию катера. В 17.06 (10.06 мск) водолазной группой в затонувшем катере найдено тело пропавшего мужчины. Тело поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
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