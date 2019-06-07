У берегов Владивостока нашли затонувший катер и тело пассажира

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Спасатели нашли затонувший у берегов Владивостока катер и тело пропавшего при крушении пассажира, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Катер затонул в четверг вечером в районе острова Уши в бухте Новик у острова Русский. На борту было четыре человека. Спасатели оказали помощь двоим, третьего нашли на берегу острова. Медпомощь им не понадобилась. Спасатели начали поиски четвертого мужчины.