У берегов Владивостока нашли затонувший катер и тело пассажира

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн – РИА Новости. Спасатели нашли затонувший у берегов Владивостока катер и тело пропавшего при крушении пассажира, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Катер затонул в четверг вечером в районе острова Уши в бухте Новик у острова Русский. На борту было четыре человека. Спасатели оказали помощь двоим, третьего нашли на берегу острова. Медпомощь им не понадобилась. Спасатели начали поиски четвертого мужчины.
"При проведении поисковых работ в акватории Амурского залива на глубине 20 метров был обнаружен затонувший катер. Спасатели-водолазы немедленно приступили к работам по обследованию катера. В 17.06 (10.06 мск) водолазной группой в затонувшем катере найдено тело пропавшего мужчины. Тело поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.