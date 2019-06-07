Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает "обязательную перерегистрацию зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в сторону снижения при наступлении установленных правительством России случаев".

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов пояснял, что речь идет о государственном регулировании образования предельных отпускных цен на перечисленные препараты. По его словам, определены ответственные за принятие решений ведомства или ответственные сегменты, в первую очередь, правительство.