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РИА Новости

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

11:41
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© РИА Новости / Владимир АстапковичФармацевтическое производство
Фармацевтическое производство
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Фармацевтическое производство. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает "обязательную перерегистрацию зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в сторону снижения при наступлении установленных правительством России случаев".
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Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов пояснял, что речь идет о государственном регулировании образования предельных отпускных цен на перечисленные препараты. По его словам, определены ответственные за принятие решений ведомства или ответственные сегменты, в первую очередь, правительство.
Он пояснил, что теперь кабмин будет определять методику определения предельных отпускных цен и после этого методику ввода этой цены и срок, в который она будет действовать. При этом основным регулятором остается Министерство здравоохранения.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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