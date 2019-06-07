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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Минтранс подтвердил выход "Еврохима" из проекта сухогрузного района Тамани

11:40
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих на сессии "Газомоторное топливо. Экономика и климат" в рамках ПМЭФ-2019
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих на сессии Газомоторное топливо. Экономика и климат в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минтрансу РФ известно о выходе "Еврохима" из проекта сухогрузного района Тамани и переориентации на проекты Северо-Запада, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава ведомства Евгений Дитрих.
В четверг РБК со ссылкой на источники сообщил, что "Еврохим" Андрея Мельниченко отказался инвестировать в порт Тамань. Компания "Еврохим" решила не участвовать в строительстве этого порта, вместо этого она вернется к проекту создания терминала по перевалке минеральных удобрений в порту Усть-Луга, сообщили источники изданию.
"Коммерсант" ранее сообщал, что среди инвесторов проекта значатся "Кузбассразрезуголь" Андрея Бокарева, СУЭК и "Еврохим" Андрея Мельниченко, "Металлоинвест" Алишера Усманова и структура "Роснефти" "РН-Бункер". Как сообщал РБК в декабре 2018 года, якорным инвестором порта может стать РЖД.
"Еврохим" (вышел из проекта - ред.)... потому что он посчитал, что на Северо-Западе ему удобнее. Для нас нет (не критичен выход инвестора - ред.). Количество инвесторов и их участие в проекте, оно постоянно меняется, дышит, так сказать. Пока нет более определенного посыла от государства в отношении того, как оно видит структуру этого проекта, оно и будет дышать", - сказал журналистам министр.
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На создание сухогрузного порта Тамань направят 8,7 миллиарда рублейСредства будут выделены из федерального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы "Развитие транспортной системы России".
Ориентировочный объем инвестиций в проект Дитрих не назвал. По его словам, финансирование претерпит изменения, поскольку необходимо переструктурировать инфраструктурную часть. "... Морской канал, сделать защитные сооружения по-другому, мы уходим дальше в море, с учетом того, что были разблокированы, освобождены два участка, которые необходимы были для реализации проекта "ОТЭКО". Меняется структура и схема, идут проектные работы, они сейчас продолжаются", - заключил он.
Мощности морских портов РФ, согласно утвержденному правительством комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, должны быть увеличены к 2024 году до 1,3 миллиарда тонн грузов. В частности, должны быть реализованы такие проекты, как строительство портов "Тамань" (Краснодарский край) и угольного терминала "Лавна" (Мурманск), специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке (Дальний Восток) и ряд других.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019ТаманьРоссияЭкономика
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