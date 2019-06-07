Астрономы не нашли "новой физики" в микроволновом эхо Большого Взрыва

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Последние данные с космической обсерватории Planck и новые методики их анализа заставили ученых усомниться в существовании загадочного "холодного пятна" и других аномалий в микроволновом "эхо" Большого Взрыва. Это указывает на то, что "новой физики" в нем нет, пишут астрономы в журнале Последние данные с космической обсерватории Planck и новые методики их анализа заставили ученых усомниться в существовании загадочного "холодного пятна" и других аномалий в микроволновом "эхо" Большого Взрыва. Это указывает на то, что "новой физики" в нем нет, пишут астрономы в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Когда мы опубликовали первую часть наших замеров, мы пообещали, что мы проверим существование этих аномалий при помощи поляризационных замеров. Год назад мы получили данные по поляризации, которые можно было использовать для подобных целей, и сейчас у нас есть первые результаты", — заявил Кшиштоф Горски (Krzysztof Gorski) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Процесс рождения Вселенной, как сегодня считают ученые, сопровождался сверхбыстрым ее расширением и выделением огромного количества энергии в виде гравитационных волн и микроволнового излучения. Их флуктуации определили то, как выглядят галактики и все мироздание сегодня.

Теоретические расчеты советских физиков в 1980 годах и изучение этого излучения при помощи зондов WMAP и "Планк" в начале и конце 2000 годов показали, что микроволновое "эхо Большого Взрыва" неоднородно по своей природе. В нем существуют области с различной "температурой" - частотой и другими параметрами излучения.

Первые же замеры, которые провел WMAP в 2004 году, показали, что в этой температурной карте Вселенной есть несколько необычных участков, чье существование нельзя объяснить в рамках общепринятых космологических теорий. Одно из них, занимающее огромную часть ночного неба, было названо "холодным пятном" из-за аномально низкой температуры реликтового излучения.

Сначала ученые думали, что имеют дело с дефектом приборов зонда или какой-то статистической ошибкой, однако следующий подобный аппарат – европейский телескоп Planck – подтвердил существование пятна. Последующие наблюдения "Планка" и улучшение качества получаемой картинки фонового излучения мироздания упрочили подозрения ученых, так как эти структуры никуда не исчезли.

Неоднородности в структуре ранней Вселенной, как отмечает Горски, отразились не только в "температуре" микроволнового эха Большого Взрыва, но и в том, как было поляризовано это излучение в тот момент, когда появились первые атомы. Ученые уже давно пытаются измерить этот параметр, однако этому мешала пыль Млечного Пути, гравитационные искажения, связанные с существованием скоплений галактик, и другие эффекты.

© ESA/Planck Collaboration Реликтовое излучение Вселенной по данным зонда Planck. Кружком отмечена одна из аномалий, "холодное пятно" © ESA/Planck Collaboration Реликтовое излучение Вселенной по данным зонда Planck. Кружком отмечена одна из аномалий, "холодное пятно"

По тем же самым причинам, сравнение данных по "температуре" и поляризации реликтового излучения поможет космологам понять, какие именно неоднородности в их структуре связаны с Большим Взрывом и сверхбыстрым расширением границ мироздания, а какие из них были порождены другими феноменами и процессами в "современной" Вселенной.

Первые карты подобного излучения, полученные "Планком" в прошлом году, принесли большой сюрприз – Горски и его коллеги не нашли на них никаких намеков на существование аналогов "холодного пятна" и прочих температурных аномалий, не укладывающихся в современные теоретические модели.

Более того, ученые не нашли никаких намеков на то, что количество энергии в разных "полусферах" Вселенной как-то различалось. В поляризационных данных отсутствовали следы и других крупномасштабных странностей в реликтовом излучении, в чьем существовании раньше никто не сомневался.

Все это говорит в пользу того, что "новая физика" вряд ли скрывается внутри "холодного пятна" и в других неоднородностях в микроволновом эхо Большого Взрыва. При этом, как подчеркивает Горски, замеры "Планка" пока не могут исключить того, что аномалии в температуре этого излучения все же были связаны с событиями в первые мгновения жизни Вселенной.