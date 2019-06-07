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РИА Новости

Астрономы не нашли "новой физики" в микроволновом эхо Большого Взрыва

11:41
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© NASA / ESA/JPL-CaltechГалактика и заполняющая ее пыль “глазами” телескопа “Планк"
Галактика и заполняющая ее пыль “глазами” телескопа “Планк
© NASA / ESA/JPL-Caltech
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Последние данные с космической обсерватории Planck и новые методики их анализа заставили ученых усомниться в существовании загадочного "холодного пятна" и других аномалий в микроволновом "эхо" Большого Взрыва. Это указывает на то, что "новой физики" в нем нет, пишут астрономы в журнале Astronomy & Astrophysics.

"Когда мы опубликовали первую часть наших замеров, мы пообещали, что мы проверим существование этих аномалий при помощи поляризационных замеров. Год назад мы получили данные по поляризации, которые можно было использовать для подобных целей, и сейчас у нас есть первые результаты", — заявил Кшиштоф Горски (Krzysztof Gorski) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Процесс рождения Вселенной, как сегодня считают ученые, сопровождался сверхбыстрым ее расширением и выделением огромного количества энергии в виде гравитационных волн и микроволнового излучения. Их флуктуации определили то, как выглядят галактики и все мироздание сегодня.
Теоретические расчеты советских физиков в 1980 годах и изучение этого излучения при помощи зондов WMAP и "Планк" в начале и конце 2000 годов показали, что микроволновое "эхо Большого Взрыва" неоднородно по своей природе. В нем существуют области с различной "температурой" - частотой и другими параметрами излучения.
Эволюция плотности темной материи по данным компьютерной модели Bolshoi. Архив
12 сентября 2012, 11:22
Эхо Большого Взрыва помогло ученым найти темную энергиюЕвропейские астрофизики доказали с 99,996% вероятностью, что темная энергия существует, сопоставив колебания в реликтовом излучении - "эхе" Большого взрыва - с распределением материи на карте галактик в окружающей нас Вселенной и опубликовали свои выводы в статье в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Первые же замеры, которые провел WMAP в 2004 году, показали, что в этой температурной карте Вселенной есть несколько необычных участков, чье существование нельзя объяснить в рамках общепринятых космологических теорий. Одно из них, занимающее огромную часть ночного неба, было названо "холодным пятном" из-за аномально низкой температуры реликтового излучения.
Сначала ученые думали, что имеют дело с дефектом приборов зонда или какой-то статистической ошибкой, однако следующий подобный аппарат – европейский телескоп Planck – подтвердил существование пятна. Последующие наблюдения "Планка" и улучшение качества получаемой картинки фонового излучения мироздания упрочили подозрения ученых, так как эти структуры никуда не исчезли.
Неоднородности в структуре ранней Вселенной, как отмечает Горски, отразились не только в "температуре" микроволнового эха Большого Взрыва, но и в том, как было поляризовано это излучение в тот момент, когда появились первые атомы. Ученые уже давно пытаются измерить этот параметр, однако этому мешала пыль Млечного Пути, гравитационные искажения, связанные с существованием скоплений галактик, и другие эффекты.
© ESA/Planck CollaborationРеликтовое излучение Вселенной по данным зонда Planck. Кружком отмечена одна из аномалий, "холодное пятно"
Реликтовое излучение Вселенной по данным зонда Planck. Кружком отмечена одна из аномалий, холодное пятно
© ESA/Planck Collaboration
Реликтовое излучение Вселенной по данным зонда Planck. Кружком отмечена одна из аномалий, "холодное пятно"
По тем же самым причинам, сравнение данных по "температуре" и поляризации реликтового излучения поможет космологам понять, какие именно неоднородности в их структуре связаны с Большим Взрывом и сверхбыстрым расширением границ мироздания, а какие из них были порождены другими феноменами и процессами в "современной" Вселенной.
Первые карты подобного излучения, полученные "Планком" в прошлом году, принесли большой сюрприз – Горски и его коллеги не нашли на них никаких намеков на существование аналогов "холодного пятна" и прочих температурных аномалий, не укладывающихся в современные теоретические модели.
Более того, ученые не нашли никаких намеков на то, что количество энергии в разных "полусферах" Вселенной как-то различалось. В поляризационных данных отсутствовали следы и других крупномасштабных странностей в реликтовом излучении, в чьем существовании раньше никто не сомневался.
Все это говорит в пользу того, что "новая физика" вряд ли скрывается внутри "холодного пятна" и в других неоднородностях в микроволновом эхо Большого Взрыва. При этом, как подчеркивает Горски, замеры "Планка" пока не могут исключить того, что аномалии в температуре этого излучения все же были связаны с событиями в первые мгновения жизни Вселенной.
Однозначный ответ на этот вопрос, по словам физиков, можно будет получить только в том случае, если в космос будет запущена еще одна микроволновая обсерватория, специально предназначенная для наблюдений за поляризацией реликтового излучения. Подобных планов пока нет ни у НАСА, ни у ЕКА, и поэтому загадка "холодного пятна" будет волновать умы ученых еще несколько десятилетий, заключает американский космолог.
Шар эха Большого Взрыва, распечатанный учеными
28 октября 2016, 13:51
Физики распечатали "эхо" Большого Взрыва на 3D-принтереБританские космологи подготовили первые в мире трехмерные "распечатки" микроволнового фонового излучения Вселенной, "эхо" Большого Взрыва, которое позволит каждому взглянуть на тайны рождения мироздания.
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КосмосвселеннаяКосмос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоПланк (спутник)НАСАСШАРИА Наука
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