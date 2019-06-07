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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Рудник "Мир" в Якутии восстановят к 2030 году, заявил глава республики

11:35
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкКимберлитовая трубка "Мир" в городе Мирный
Кимберлитовая трубка Мир в городе Мирный
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Кимберлитовая трубка "Мир" в городе Мирный. Архивное фото
ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Рудник "Мир" алмазодобывающей компании "Алроса" в Якутии восстановят приблизительно к 2030 году, заявил глава республики Айсен Николаев РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
В начале августа 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", произошел прорыв воды, что привело к затоплению шахты, в результате аварии погибли восемь горняков.
Рудник группы компаний Алроса Мир в Якутии, где произошел прорыв воды. Архивное фото
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"Мир" обеспечивал 8% добычи "Алросы", затопленные запасы оцениваются в 42 миллиона карат.
Глава Якутии отметил, что в прошлом году ВРП вырос почти на 8% и впервые превысил триллион рублей. По планам экономического развития это должно было произойти в 2021 году. Николаев отметил, что алмазодобывающая промышленность является основным хребтом экономики республики.
"И мы очень серьезно относимся к тем процессам, которые идут сегодня в компании. Мы участвуем в управлении компании как одни из основных акционеров. Хочу сказать, что рудник "Мир", который у нас сегодня не работает из-за той страшной аварии, случившейся в 2017 году, обязательно должен быть восстановлен", - сказал глава.
"Сегодня уже есть консенсус в части проектных подходов по восстановлению рудника "Мир". Мы надеемся, что в следующем году уже начнется реальная работа по проекту. И проект будет подготовлен и проведен через госэкспертизу в течение четырех лет. Надеемся, что уже в 2023-2024 годах начнется реальная работа по восстановлению рудника, которое тоже, к сожалению, занимает длительное время, от пяти до восьми лет. Скорее всего, где-то к 2030 году рудник "Мир" будет запущен и начнет вновь приносить алмазы", - поделился Николаев.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Рудник группы компаний Алроса Мир в Якутии. Архивное фото
10 ноября 2017, 18:21
Ростехнадзор оценил экономический ущерб от аварии на руднике "Мир" в Якутии
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Айсен НиколаевАлросаЯкутияЭкономика
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