Рудник "Мир" в Якутии восстановят к 2030 году, заявил глава республики

"Сегодня уже есть консенсус в части проектных подходов по восстановлению рудника "Мир". Мы надеемся, что в следующем году уже начнется реальная работа по проекту. И проект будет подготовлен и проведен через госэкспертизу в течение четырех лет. Надеемся, что уже в 2023-2024 годах начнется реальная работа по восстановлению рудника, которое тоже, к сожалению, занимает длительное время, от пяти до восьми лет. Скорее всего, где-то к 2030 году рудник "Мир" будет запущен и начнет вновь приносить алмазы", - поделился Николаев.