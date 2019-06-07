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РИА Новости

Самовыдвиженцы, журналисты, спортсмены. Кто и зачем идет в Мосгордуму

15:04
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Началась кампания по выборам седьмого созыва Московской городской думы — они состоятся в единый день голосования 8 сентября. Интересы более семи миллионов жителей столицы представляют 45 депутатов. В этом году многие претенденты идут не от партий, а в качестве самовыдвиженцев. Каждому предстоит собрать тысячи подписей в свою поддержку. Для одних выборы — это реальный шанс сделать город лучше, для других — способ попиариться у метро.

Что нужно для участия

В каждом из 45 округов свой список кандидатов, но победитель может быть только один. Второго тура не предусмотрено, и победу одерживает тот, кто собрал больше голосов. Предвыборная кампания стартует в июне — после того как Мосгоризбирком официально объявит о выборах. В этом году они назначены на 8 сентября, значит, официальная агитация продлится более двух месяцев.
Большинству претендентов предстоит собрать подписи в свою поддержку. Привилегии только у выдвиженцев от партий, которые на предыдущих выборах набрали более трех процентов голосов. Логика простая — эти партии избиратели уже поддержали, следовательно, одобрили и их кандидата.
Тем, кто идет не от больших политических объединений, предстоит заручиться поддержкой жителей тех районов, от которых намерен баллотироваться претендент — собирать подписные листы. Автографы должны оставить не менее трех процентов избирателей округа. Это в среднем пять-шесть тысяч листов, которые надо собрать в течение ближайших 25 дней. То есть по двести в день. Помимо автографа, требуются паспортные данные, адрес регистрации и дата рождения. Поэтому подписной лист действительно подразумевает доверие избирателя.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание Мосгордумы
Заседание Мосгордумы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заседание Мосгордумы
За ошибки или опечатки Мосгоризбирком бракует листы, поэтому кандидаты заинтересованы в как можно большем их количестве. Если процент брака будет высокий, претендента не зарегистрируют. Это усложняет задачу, особенно новичкам, которых жители пока плохо знают в лицо.

Кто и зачем идет на выборы

В этот раз, помимо уже опытных городских парламентариев (45 кандидатов от КПРФ, 16 от "Яблока"), в Мосгордуму намерены идти "люди из телевизора". В пятом округе выдвигается ведущий программы "Право голоса" на канале ТВЦ Роман Бабаян. "Баллотироваться буду в Хорошево-Мневниках, Щукино и Филевском парке — это не чужой для меня округ, здесь живут члены моей семьи и много близких мне людей", — объяснил он. По словам журналиста, проблема этих районов — точечная застройка: для многоэтажных домов вырубается множество деревьев, а многополосные автомагистрали прокладывают вблизи подъездов. "Если мы хотим жить лучше, надо включаться в работу самим", — обратился он к жителям.
Известный журналист и публицист Андрей Медведев собирается баллотироваться от девятого избирательного округа, в который входят районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский и часть Бескудниковского. "В среднем за неделю я получаю три-пять сообщений в личку. Люди просят помочь. Темы и беды разные: капремонт, обманутые дольщики, опека, помощь беженцам с Донбасса, несправедливость в школе", — говорит он. На его взгляд, "ключевая проблема в том, что чиновники не общаются с людьми, не уважают людей, просто бесконечно устраивают чемпионат по сочинению новых и новых отписок".
"Буду выдвигаться в Крылатском, Строгино и по части Кунцево", — сообщила бывшая телеведущая Мария Киселева. В этих районах также серьезные проблемы с точечной застройкой, о чем она уже писала президенту. Еще одна беда — уничтожение парков. Киселева тоже критикует чиновников: "Они обязаны прислушиваться к жителям, они за это зарплату получают. Но пока складывается ощущение, что многие работают спустя рукава".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнастасия Давыдова, Мария Киселева и Ольга Брусникина перед началом церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
Анастасия Давыдова, Мария Киселева и Ольга Брусникина перед началом церемонии инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анастасия Давыдова, Мария Киселева и Ольга Брусникина перед началом церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018
Уже не впервые выдвигает себя в депутаты музыкант Сергей Троицкий, известный под псевдонимом Паук. Он хочет создать новую партию и бороться за отмену платных парковок.
Среди желающих попасть в Мосгордуму и другие общественные деятели. В частности, глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Ее фонд — первый и пока единственный в России, занимающийся системной помощью хосписам и их пациентам. Федермессер рассчитывает, что в статусе депутата Мосгордумы она сможет эффективнее решать вопросы оказания паллиативной помощи, в том числе на законодательном уровне.

Пиар-кампании

Есть и малознакомые москвичам претенденты. На нынешнем этапе для них основная сложность — сбор подписей. Кто-то делает ставку на обход по квартирам и ожидаемо отмечает, что двери незнакомым людям открывают редко. Кто-то предлагает принципиально иную стратегию: не приходить к людям домой, а встречать их возле метро в специальных палатках — центрах сбора подписей. Впрочем, политологи не уверены в эффективности таких предвыборных технологий.
"Это можно рассматривать как начало агитации, что для кандидатов очевидный плюс. Но смогут ли они собрать подлинные подписи — в этом есть некоторые сомнения, — отмечает российский политолог Дмитрий Куликов. — Люди отдают голоса за тех, кого уже знают. А подписи возле метро будут собирать за малоизвестных персон, которые при этом еще и не присутствуют лично, это не вызовет доверие горожан".
Собеседник РИА Новости добавляет: "Москвичи научились не отдавать голос просто так. Тем более глядя на то, как развивается столица. Думаю, желание сохранить это развитие и будет определяющим на выборах в Мосгордуму".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники Центральной избирательной комиссии Российской Федерации проверяют подписные листы
отрудники Центральной избирательной комиссии РФ проверяют подписные листы
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Центральной избирательной комиссии Российской Федерации проверяют подписные листы
Основная проблема малоизвестных претендентов в том, что работе "на земле", с местными жителями, они предпочитают громкие пиар-кампании, говорит политолог, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
"Как правило, вот такого рода группы не ведут сбор подписей на достаточно хорошем уровне. Они полагают, что строгим правилам можно не соответствовать, что для них должны быть какие-то исключения. Они считают, что либо власть в лице избирательных комиссий закроет глаза на нарушения и зарегистрирует их кандидатов (на чем основаны такие предположения, непонятно). Либо наоборот — их будут проверять по полной и станут очевидны недочеты в их работе", — полагает он.
С другой стороны, уточняет собеседник РИА Новости, если самовыдвиженцы серьезно и ответственно подойдут к делу, у них, как и у всех других претендентов, есть шансы собрать нужное количество подписных листов в том качестве, в котором избирком их принимает. Вопрос только в эффективности работы.
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