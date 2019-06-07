Рогозин поручил сфотографировать из космоса территорию проведения ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил провести съёмку территории проведения Петербургского международного экономического форума с российских спутников дистанционного зондирования Земли.
"Я сейчас приехал, думаю, надо снять, где мы находимся. Сейчас спутник полетит, мне снимок принесут", - сказал он журналистам на форуме.
31 мая, 08:35Рогозин назвал ракету "Протон-М" "серьезным мужиком"
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.