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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Рогозин поручил сфотографировать из космоса территорию проведения ПМЭФ

11:24
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Петербургского международного экономического форума-2019
Флаги стран-участниц Петербургского международного экономического форума-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил провести съёмку территории проведения Петербургского международного экономического форума с российских спутников дистанционного зондирования Земли.
"Я сейчас приехал, думаю, надо снять, где мы находимся. Сейчас спутник полетит, мне снимок принесут", - сказал он журналистам на форуме.
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Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумДмитрий РогозинРИА Наука
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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