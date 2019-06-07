Опубликована запись эфира с участием Симоньян после инцидента с Соболь

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Радиостанция "Эхо Москвы" опубликовала Радиостанция "Эхо Москвы" опубликовала запись программы с участием главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян после инцидента с Любовью Соболь.

Симоньян ответила на все вопросы ведущей Маши Майерс, однако на кадрах видно, что гостья программы выглядит уставшей.

После прямого эфира Симоньян с трудом поднялась со стула и призналась, что ей нужно к врачу. После этого она попросила ведущую, чтобы кто-то из сотрудников радиостанции помог ей дойти до машины.

Ранее Симоньян написала в Telegram, что пришла на эфир радиостанции, где у входа ее поджидала Соболь с включенной камерой.

На опубликованном видео Соболь просит прокомментировать информацию о том, что Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным".

Симоньян отказалась общаться и добавила, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу. Соболь продолжила настойчиво требовать ответа, на что Симоньян заявила, что не хочет с ней разговаривать, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.

Пользователей социальных сетей возмутило поведение Соболь.

"Надо вам, Маргарита, идти в депутаты. Вот Соболь — она понимает, что вы выиграете на любом уровне. Ревность это", — предположил Vladimir Ivlev в фейсбуке.

"Люба, не надо так больше", — подчеркнул один из подписчиков Соболь в твиттере.

"Берегите себя", — написала Юлия Сасикова.