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РИА Новости

Опубликована запись эфира с участием Симоньян после инцидента с Соболь

11:22
35199
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Радиостанция "Эхо Москвы" опубликовала запись программы с участием главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян после инцидента с Любовью Соболь.
Симоньян ответила на все вопросы ведущей Маши Майерс, однако на кадрах видно, что гостья программы выглядит уставшей.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
10:24
Симоньян рассказала о самочувствии после госпитализации
После прямого эфира Симоньян с трудом поднялась со стула и призналась, что ей нужно к врачу. После этого она попросила ведущую, чтобы кто-то из сотрудников радиостанции помог ей дойти до машины.
Ранее Симоньян написала в Telegram, что пришла на эфир радиостанции, где у входа ее поджидала Соболь с включенной камерой.
На опубликованном видео Соболь просит прокомментировать информацию о том, что Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным".
Симоньян отказалась общаться и добавила, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу. Соболь продолжила настойчиво требовать ответа, на что Симоньян заявила, что не хочет с ней разговаривать, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.
Пользователей социальных сетей возмутило поведение Соболь.
"Конец депутатской карьеры Соболь", — отметил @pogovorim12.
"Надо вам, Маргарита, идти в депутаты. Вот Соболь — она понимает, что вы выиграете на любом уровне. Ревность это", — предположил Vladimir Ivlev в фейсбуке.
"Люба, не надо так больше", — подчеркнул один из подписчиков Соболь в твиттере.
"Берегите себя", — написала Юлия Сасикова.
"Но, самое главное, здоровья маме и малышу", — заключил @bordelpoetov.
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
00:08
Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
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RTМаргарита СимоньянПроисшествия
Популярные комментарии
Здоровья вам, Рита! Вы супер успешная женщина! Ну а соболям нужен пиар)
7 июня, 12:12
trtamara ryzh
98000039
Кто такая Соболь? Ах, наверняка грантоедка соросовская. И посему имеет право приставать к беременным с глупостями? А может, она специально добивалась стресса? А может, задание получила от ЦРУ? На месте Кеосаяна я б нанял частного детектива, чтобы выяснить всю подноготную. Слежка 24 ч в сутки, не скрываясь. И обязательно фоткать, снимать всё. Охране "Эха" неуд, как обычно. Венедиктову спасибо, что оградил.
7 июня, 12:25
colosowix
90402034
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