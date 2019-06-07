СК так и не ответил Калви о поездке на ПМЭФ, заявил адвокат

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви так и не получила ответ от Следственного комитета, можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Дмитрий Клеточкин.

ПМЭФ между тем вчера уже начался, а завтра – закончится.

"Я в прошлый четверг подавал ходатайство, ответа до сих пор нет",- сказал собеседник агентства.

Комментарием СК РФ РИА Новости не располагает.

В феврале Басманный суд заключил Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.

В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ, где он давно зарегистрирован как участник.