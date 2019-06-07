На доме в Магнитогорске нарисовали птиц в память о погибших при взрыве

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Тридцать девять птиц и облака нарисовали художники на фасаде жилого дома в Магнитогорске Челябинской области, где в конце декабря произошел взрыв и погибли 39 человек, сообщил РИА Новости выполняющий работы художник Тимур Абдулаев.

Как сообщал главный архитектор Магнитогорска Дмитрий Хоменко, горожане высказались за появление на стенах дома изображения белых птиц и неба, выполненные в стиле оригами.

"Работы по нанесению рисунка на два фасада дома (дом после взрыва разделен на две части) мы начали в воскресенье, работаем втроем по 10-12 часов в день. Сегодня работы закончим. На одном фасаде уже появились 39 птиц, на втором изображена композиция из облаков", - сказал собеседник агентства.