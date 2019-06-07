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РИА Новости

На доме в Магнитогорске нарисовали птиц в память о погибших при взрыве

11:18
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© Фото : пресс-служба администрации МагнитогорскаПроект граффити "Стая белых птиц" на обрушившемся доме в Магнитогорске
Проект граффити Стая белых птиц на обрушившемся доме в Магнитогорске
© Фото : пресс-служба администрации Магнитогорска
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Тридцать девять птиц и облака нарисовали художники на фасаде жилого дома в Магнитогорске Челябинской области, где в конце декабря произошел взрыв и погибли 39 человек, сообщил РИА Новости выполняющий работы художник Тимур Абдулаев.
Как сообщал главный архитектор Магнитогорска Дмитрий Хоменко, горожане высказались за появление на стенах дома изображения белых птиц и неба, выполненные в стиле оригами.
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
19 апреля, 09:15
Капремонт дома в Магнитогорске, где был взрыв, проведут в 2019-2020 годах
"Работы по нанесению рисунка на два фасада дома (дом после взрыва разделен на две части) мы начали в воскресенье, работаем втроем по 10-12 часов в день. Сегодня работы закончим. На одном фасаде уже появились 39 птиц, на втором изображена композиция из облаков", - сказал собеседник агентства.
В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Всего в доме проживали более тысячи человек.
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Взрыв газа в жилом доме в МагнитогорскеМагнитогорскОбщество
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