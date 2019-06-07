Роскосмос опробует "Государево око" в Тверской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Перед этим он вместе подписал соответствующее соглашение с губернатором области Игорем Руденей.
"Этим (пилотным - ред.) регионом является Тверская область. Мы на основе Тверской области отработаем контроль за строительством дорог, контроль безопасности инфраструктуры. Мы эту систему будем отрабатывать здесь, апробировать ее, а дальше развивать в других регионах", - сказал Рогозин, уточнив, что речь идёт о реализации проекта "Государево око".
Ранее Рогозин, анонсируя данную систему (сокращенно – "Госоко"), сообщил, что она будет использоваться для поиска несанкционированных свалок, борьбы с лесными пожарами, мониторинга сельского хозяйства в круглосуточном режиме.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.