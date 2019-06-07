Роскосмос опробует "Государево око" в Тверской области

"Этим (пилотным - ред.) регионом является Тверская область. Мы на основе Тверской области отработаем контроль за строительством дорог, контроль безопасности инфраструктуры. Мы эту систему будем отрабатывать здесь, апробировать ее, а дальше развивать в других регионах", - сказал Рогозин, уточнив, что речь идёт о реализации проекта "Государево око".