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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Роскосмос опробует "Государево око" в Тверской области

11:18
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Перед этим он вместе подписал соответствующее соглашение с губернатором области Игорем Руденей.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
10:42
Рогозин анонсировал создание спутниковой системы для интернета вещей
"Этим (пилотным - ред.) регионом является Тверская область. Мы на основе Тверской области отработаем контроль за строительством дорог, контроль безопасности инфраструктуры. Мы эту систему будем отрабатывать здесь, апробировать ее, а дальше развивать в других регионах", - сказал Рогозин, уточнив, что речь идёт о реализации проекта "Государево око".
Ранее Рогозин, анонсируя данную систему (сокращенно – "Госоко"), сообщил, что она будет использоваться для поиска несанкционированных свалок, борьбы с лесными пожарами, мониторинга сельского хозяйства в круглосуточном режиме.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РоскосмосТверская областьРоссия
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