Силуанов назвал жизнь в кредит нормальной

"Смотрите, как живут люди в мире: многие люди во многих странах живут только на кредиты. Это развитая практика. Это не говорит о том, что у них денег нет, просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, быстрее приобрести какую-то бытовую технику в счет своих дальнейших зарплат. И это абсолютно нормально. ... Сейчас стали доступны кредиты, поэтому это абсолютно нормальный процесс", - заявил он.