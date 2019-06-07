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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Силуанов назвал жизнь в кредит нормальной

11:17
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов считает, что жизнь в кредит это нормально, об этом он сообщил в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сокращение реальных доходов населения связано с сокращением теневых зарплат и теневых выплат и с большими выплатами процентов по кредитам, в первую очередь, по потребительским кредитам. Вы знаете, что в последнее время наши граждане много достаточно кредитуются в банках, это в первую очередь потребительские кредиты, конечно, кредиты для инвестиционных целей. Кредиты растут, и проценты растут, но этот показатель также влияет на общий объем реальных доходов населения", - рассказал он.
При этом Силуанов отметил высокий уровень развития кредитования населения в мире.
"Смотрите, как живут люди в мире: многие люди во многих странах живут только на кредиты. Это развитая практика. Это не говорит о том, что у них денег нет, просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, быстрее приобрести какую-то бытовую технику в счет своих дальнейших зарплат. И это абсолютно нормально. ... Сейчас стали доступны кредиты, поэтому это абсолютно нормальный процесс", - заявил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумАнтон СилуановЭкономика
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