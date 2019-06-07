В центре шведского Линчёпинга прогремел взрыв

Поврежденные балконы и окна в здании, где произошел взрыв в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019

Поврежденные балконы и окна в здании, где произошел взрыв в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019

СТОКГОЛЬМ, 7 июн — РИА Новости. В шведском городе Линчёпинге прогремел мощный взрыв, пострадали более 20 человек, сообщает издание В шведском городе Линчёпинге прогремел мощный взрыв, пострадали более 20 человек, сообщает издание Expressen со ссылкой на полицию и спасательные службы.

Инцидент произошел около девяти утра по местному времени (10:00 мск) в центральной части города, рядом с многоквартирным жилым домом. На фотографиях с места происшествия видно, что окна в нескольких соседних домах выбиты, балконы повреждены. По данным издания, не менее 25 человек получили травмы.

Bosnien? Pristina? Inte då, detta är från centrala Linköping denna morgon där en större explosion inträffat. pic.twitter.com/36zUXrYsm6 — . (@Cykel_blyat) 7 июня 2019 г.

Полиция оцепила ближайшие улицы.

"Мы работаем, чтобы обезопасить место и проконтролировать наличие пострадавших", — приводит издание слова представителя полиции Осы Виллсунд.

Причина взрыва устанавливается. В спасательных службах предположили, что он может быть вызван утечкой газа, но глава компании Stångåstaden, которой принадлежит сильнее всего пострадавшее здание, опроверг эту версию — по его словам, газ к дому не подведен.