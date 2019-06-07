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РИА Новости

В центре шведского Линчёпинга прогремел взрыв

11:09
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© REUTERS / Jeppe Gustafsson/TT News AgencyПоврежденные балконы и окна в здании, где произошел взрыв в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
Поврежденные балконы и окна в здании, где произошел взрыв в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
© REUTERS / Jeppe Gustafsson/TT News Agency
Поврежденные балконы и окна в здании, где произошел взрыв в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
СТОКГОЛЬМ, 7 июн — РИА Новости. В шведском городе Линчёпинге прогремел мощный взрыв, пострадали более 20 человек, сообщает издание Expressen со ссылкой на полицию и спасательные службы.
Инцидент произошел около девяти утра по местному времени (10:00 мск) в центральной части города, рядом с многоквартирным жилым домом. На фотографиях с места происшествия видно, что окна в нескольких соседних домах выбиты, балконы повреждены. По данным издания, не менее 25 человек получили травмы.
Полиция оцепила ближайшие улицы.
"Мы работаем, чтобы обезопасить место и проконтролировать наличие пострадавших", — приводит издание слова представителя полиции Осы Виллсунд.
Причина взрыва устанавливается. В спасательных службах предположили, что он может быть вызван утечкой газа, но глава компании Stångåstaden, которой принадлежит сильнее всего пострадавшее здание, опроверг эту версию — по его словам, газ к дому не подведен.
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