Врио главы Астраханской области подал документы для участия в выборах

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019

АСТРАХАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин подал документы в избирком о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах главы региона в порядке самовыдвижения, сообщил председатель избиркома региона Игорь Коровин.

Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку врио губернатора Сергея Морозова, который руководил регионом с сентября прошлого года, и назначил Бабушкина новым врио. В четверг он вступил в должность.

"Он уведомил о своем выдвижении (избирком - ред.), он подал в порядке самовыдвижения. До 15 июля ему нужно собрать 121 подпись депутатов и глав муниципальных образований - муниципальный фильтр. Или 7343 подписи избирателей", - сказал Коровин журналистам.