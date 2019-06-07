Сын американского ветерана Джозефа Байерли рассказал о высадке в Нормандии

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости, Михаил Тургиев. В высадке союзников в Нормандии ровно 75 лет назад принимал участие американский десантник Джозеф Байерли. Прыгая с парашютом в неизвестность, он еще не знал, что впереди его ждет плен, неоднократное спасение от смерти, редчайшая для американца служба в советском танковом батальоне, встреча с маршалом Георгием Жуковым и воскрешение из мертвых. О том, через что менее чем за год прошел этот человек, РИА Новости рассказал его сын, экс-посол США в РФ Джон Байерли.

Прыжок над Нормандией

"Было много самолетов, много десантников, они не знали местность, где должны были приземлиться. Он приземлился отдельно от своего отряда и был один в течение двух дней", - рассказывает он.

По его словам, Байерли днем прятался в густых кустах, а ночью действовал.

"Ему удалось гранатами вывести из строя небольшую электростанцию. Он пытался соединиться с другими американскими частями, но ему не повезло. В начале третьего дня он полз через кусты, наткнулся прямо на группу немцев и попал к ним в руки", - говорит его сын.

Следующие месяцы его отец провел в немецком плену. Сначала его переводили с места на место в Нормандии дальше от побережья, по мере того, как союзники теснили немцев. Во время одного из таких конвоирований он совершил первую попытку побега.

"По этому пути попали американские снаряды. Убило некоторых немцев, некоторых американских военнопленных, моего отца немного ранило, но ему удалось бежать в той суматохе", - говорит собеседник агентства.

Однако уже через полдня беглеца схватили.

Свобода за сигареты

Байерли не оставил надежду бежать. Вторую попытку он предпринял через полгода – в декабре 1944-го. В то время он находился в лагере для военнопленных "Шталага III-С" на территории нынешней Польши рядом с рекой Одер.

"Это было прямо перед Рождеством. Он очень хорошо играл в кости и не курил. И пока он играл в кости в лагере, а денег не было, они играли на сигареты. И он выиграл около 40 пачек сигарет. Он был "сигаретным" миллионером. И он воспользовался этим, чтобы подкупить немецкого охранника. Тот отвернулся, пока отец и двое других ребят перерезали проволоку", - рассказывает Джон Байерли.

Однако бежали не сразу. Договоренность с охранником была такова, что он "не заметит" только перерезание проволоки, сам побег должен был состояться не в его смену. В итоге попытка оказалась успешной. Бежали втроем.

"Они бежали и вышли на поезд, который, как они думали, идет в Варшаву. Но тот вместо этого поехал в Берлин. Отец прятался с теми двумя другими американцами в Берлине один день, пытаясь выйти на немецкое подполье. Но человек, на которого они вышли, чтобы связаться с подпольем, вместо этого вывел их на СС", - говорит Байерли-младший.

Несколько дней его отца и его товарищей избивали и пытали. От смерти, по словам Байерли, их спасло только то, что о задержании узнали в Вермахте. Его представители забрали троицу обратно в лагерь, заявив, что военнопленные относятся к их сфере ответственности.

"Отец говорил: "Все, что вы слышали об СС, правда". Они были совершенно не такие, как рядовые офицеры в лагерях для военнопленных. Те были из Вермахта. И они соблюдали правила по Женевской конвенции. По крайней мере, с американцами. Не с русскими. Это другая история. А СС были жестокими садистами", - говорит Байерли.

За этот побег его отца месяц продержали в одиночной камере.

Другая история

То, как немцы обращались с советскими военнопленными, Джозеф Байерли имел возможность наблюдать лично. Отдельный лагерь для них вплотную примыкал к лагерю для американцев, канадцев и британцев.

"Отец видел разницу между тем, как обращались с американцами и британцами, и как обходились с русскими. Он говорил: "Мы голодали, нам не хватало еды. Но русские умирали с голоду. Немцы позволяли нам играть в футбол, карты, не заставляли нас работать, а русских каждый день забирали на работы". Он лично видел акты жестокости в отношении советских пленных со стороны немцев", - рассказывает его сын.

По его мнению, это было и потому, что СССР не подписал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, и потому, что немцы видели в советских солдатах главного врага. По его словам, отец навсегда запомнил увиденное.

"Он говорил, что пленные союзники получали посылки от Красного Креста два или три раза в месяц. Там было мясо, сигареты, конфеты. Он рассказывал, что они иногда перебрасывали часть этого через забор русским, потому что видели, что у тех вообще ничего не было", - говорит Джон Байерли.

В бочке

Когда Байерли-старшего выпустили из одиночной камеры, он начал готовить третий побег, на который пошел в январе 1945 года.

"Это был сложный план. Один притворился больным, другой имитировал драку, а он и еще двое ребят спрятались в пустых бочках, в которых в лагерь привозили картошку. Их вывезли из лагеря", - рассказывает его сын.

Однако по пути что-то произошло и бочки опрокинулись. Увидев беглецов, немцы открыли стрельбу. Байерли и его товарищи кинулись в сторону леса, но спастись наверняка удалось только ему.

"Он не знает, что с ними на самом деле случилось. Все, что он знает, - это то, что ему удалось бежать и не получить пулю. И он просто пошел на восток, у него был компас. По звуку канонады он знал, что русские примерно в тридцати километрах, и шел, перемещаясь в основном ночью. Русские тоже двигались во встречном направлении, так что через два дня он вышел на советский танковый отряд в составе Первого Белорусского фронта", - говорит Байерли-младший.

Американский товарищ

К встрече с советскими частями Байерли готовился заранее. Он выучил несколько слов, а когда пересекся с танковым батальоном, то не стал спешить. Прячась в амбаре на немецкой ферме, он два дня наблюдал за ними, несмотря на то, что есть было практически нечего: питался, обсасывая солому, и как-то даже съел найденную мертвую мышь. Днем танки уходили в сторону фронта, вечером возвращались.

"В те дни продвижения вперед практически не было. Он заметил, что они всегда возвращались до наступления темноты. Потом они садились за еду. Он говорил, что лучшим временем было, когда еще было светло и когда они ели, чтобы они не были голодными, но еще до того, как успели выпить", - рассказывает Байерли.

На второй день его отец решился выйти. Он был осторожен и приблизился к сидевшим солдатам с пачкой сигарет Lucky Strike в руке.

"И он говорил по-русски: "Американский товарищ! Американский товарищ!", - два слова, которые он выучил. Он рассказывал: "Они смотрели на меня, как будто я был с Марса", - вспоминает Байерли-младший.

Когда первое удивление прошло, солдаты привели сержанта. Ему удалось объяснить, что он был в плену у немцев.

"Они накормили его. Дали кашу. Гречневую. Он всегда помнил ту первую тарелку каши, и годами позже, когда он уже приезжал ко мне в Москву, мы всегда ходили в столовую, чтобы поесть эту кашу. Он навсегда запомнил ее вкус", - рассказывает собеседник агентства.

Сначала его отцу предложили отправить его в то место, где собирали других освобожденных американцев, но он отказался.

"Он испытывал вину, что попал в плен, что провел всю войну в безопасности в лагере. Он знал, что некоторые из его товарищей погибли в D-Day в Нормандии. И с ним плохо обращались немцы. Он хотел воевать с ними", - поясняет его сын.

На броне "Шермана" с ППШ

Каким-то образом Байерли удалось убедить командира подразделения, а это была женщина - предположительно единственная в Красной Армии танковый командир Александра Самусенко, - что его надо оставить. Она разрешила ему быть с ними до следующей остановки.

"Они дали отцу автомат. Это был знаменитый ППШ-41, который, как он говорил, был гораздо лучше американского "Томпсона". Тот постоянно заклинивало, а ППШ был превосходен. Советскую форму ему не дали. Дали шинель, так как была зима. Отца приставили к группе пехоты, которая ехала на задней части танка. Но танк был не советский, это был американский танк "Шерман", поставленный по ленд-лизу", - говорит Байерли-младший.

Более того, Джозеф Байрели оказался полезен своими навыками подрывника, так как в распоряжении советских войск было много полученной также по ленд-лизу американской взрывчатки.

"Они не знали, как с ней обращаться: как подрывать ее, как много брать, насколько мощной она была, - они в некотором роде опасались ее. Отец предложил показать им все", - пояснил Байерли-младший.

Спустя некоторое время вместе с советскими войсками он зашел в тот самый лагерь, откуда бежал. В лагере к тому времени уже было почти пусто, говорит собеседник агентства. Его отец помог взорвать сейф, где находились документы. Среди них он обнаружил свою личную карточку, которая хоть как-то удостоверяла его личность. Ее он взял с собой.

Его пути с танковым батальоном разошлись через день-другой, когда он получил множественные осколочные ранения в ноги при налете "Юнкерсов". Истекающего кровью американца перевязали и отправили в полевой госпиталь.

Волшебное письмо Жукова

Именно там состоялась его встреча с маршалом Жуковым, с которой началось его возвращение в США. Объезжавший части и госпитали с инспекцией Жуков уже слышал о Байерли и подошел к нему. Не дав рвавшемся подняться на ноги раненому Байерли сделать это, он пообщался с ним через переводчика и предложил свою помощь. В ответ на это тот попросил об удостоверении личности, чтобы не встречать каждый раз подозрительное отношение.

"Жуков сказал что-то своему помощнику, и на следующий день тот принес моему отцу письмо, полностью на русском языке. Отец рассказывал, что оно было на очень плотной бумаге, с печатями, выглядело очень официально. Но он не мог его прочитать. Лейтенант сказал, что ему и не надо читать это и достаточно знать, что это как паспорт и это письмо поможет добраться до Москвы", - рассказывает сын Байерли.

По его словам, отец потом называл этот документ "волшебным письмом Жукова". Стоило его предъявить – и ему давали место в поезде или грузовике. Путь в Москву лежал через Белоруссию.

"Только представьте, что он видел. Он описывал это: сплошная разруха и тела. Была зима, тела не закапывали до весны, не могли. И тогда он понимал, насколько ему повезло быть живым", - говорит Байерли-младший.

На подъездах к Москве его встретили сотрудники НКВД, которые уже были в курсе задачи доставить его в посольство США. Они довезли его до американской дипмиссии, но "волшебное письмо" забрали. В последующем попытки обнаружить его в российских архивах ни к чему не привели.

Опять заключенный

В посольстве его накормили, выделили кровать, но уже утром разбудили со словами о некой неувязке, с которой предстоит разобраться, а до тех пор в посольстве ему находиться нельзя. Выяснилось, что в ответ на запрос в Вашингтон о личности Байерли пришла телеграмма, где говорилось о признании его погибшим в бою 10 июня 1944 года в Нормандии. Родители Байерли к тому времени уже получили похоронку. До выяснения обстоятельств дипломатов просили задержать его.

"Они перевели моего отца из посольства в гостиницу "Метрополь". Впоследствии он вернулся и останавливался в "Метрополь" в советское время в конце 1970-х, когда это уже была нормальная гостиница. А тогда, говорил он, это больше напоминало казармы", - рассказывает Байерли-младший.

К двери номера поставили морского пехотинца. Выходить в город было нельзя. По его словам, это разозлило отца.

"Он пришел к американцам, а теперь они держали его как заключенного. И он попытался убежать из "Метрополя". Он попробовал одолеть морпеха. Он был десантником, а десантники сильнее морпехов. Но не после шести месяцев в немецком лагере. Морпех просто повалил его, и мой отец говорил, что только тогда осознал, сколько сил и массы он потерял", - говорит он.

Недоразумение разрешилось буквально днем позже, и через некоторое Байерли отправили в США.

"День Победы он встретил в больнице в Чикаго, где долечивал свои ранения. Это был невероятный год в его жизни. Он не раз избежал гибели и фактически был спасен русскими, и он всегда был благодарен им за то, что они спасли ему жизнь", - говорит его сын.

Не враги

По признанию Джона Байерли, история отца сыграла роль в формировании его отношения к СССР и впоследствии России, где он работал послом в 2008-2012 годах.

"Отец говорил: "Может, они и наши идеологические противники, но я не могу смотреть на них как на врага". Он помнил об этом и это передалось нам", - говорит он.

Он с сожалением говорит о том, что многие в США считают, что победу над Гитлером одержала Америка, а не Советский Союз вместе с присоединившимся союзниками.

"Грустный факт, что сегодня многие в Америке считают, что Германия и США сражались вместе во время Второй мировой против русских. Это безумие", - считает экс-дипломат.

По его мнению, есть гораздо больше вещей, которые объединяют русских и американцев, чем те, которые их разделяют.