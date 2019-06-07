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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Препятствий для разрешения Данией "Северного потока — 2" нет, заявил Новак

11:02
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Разрешение от Дании на строительство "Северного потока-2" должно быть, препятствий нет, и подтверждением этого является "Северный поток-1", сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы считаем, что разрешение должно быть дано, никаких препятствий для этого нет, пример тому - "Северный поток-1", реализация этого проекта была успешной. "Северный поток-2" ничем не отличается с точки зрения экологических требований и прохождения маршрута, выдачи разрешений", - сообщил Новак.
Рабочие на строительной площадке газопровода Nord Stream 2 в немецком Лубмине
17 мая, 18:27
Разборчивая невеста. Дания изучает под лупой маршруты "Северного потока-2"Дания все не может определиться, по какому маршруту должен идти в Европу новый газопровод из России. И первый нехорош, и второй не подходит, а третий ‒ посмотрим, достаточно ли он экологичный. Но, похоже, дело не в маршрутах.
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Петербургский международный экономический форумАлександр НовакРоссияЭкономика
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