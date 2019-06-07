Препятствий для разрешения Данией "Северного потока — 2" нет, заявил Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Разрешение от Дании на строительство "Северного потока-2" должно быть, препятствий нет, и подтверждением этого является "Северный поток-1", сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы считаем, что разрешение должно быть дано, никаких препятствий для этого нет, пример тому - "Северный поток-1", реализация этого проекта была успешной. "Северный поток-2" ничем не отличается с точки зрения экологических требований и прохождения маршрута, выдачи разрешений", - сообщил Новак.
17 мая, 18:27Разборчивая невеста. Дания изучает под лупой маршруты "Северного потока-2"Дания все не может определиться, по какому маршруту должен идти в Европу новый газопровод из России. И первый нехорош, и второй не подходит, а третий ‒ посмотрим, достаточно ли он экологичный. Но, похоже, дело не в маршрутах.