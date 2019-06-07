В Пермской опере не знают об отъезде Теодора Курентзиса в Петербург

ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Информация об отъезде художественного руководителя Пермского театра оперы и балета дирижера Теодора Курентзиса в Санкт-Петербург не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Пермское издание "Местное время" со ссылкой на собственный источник сегодня заявило о том, что худрук Пермской оперы Курентзис покидает город и уезжает работать в Санкт-Петербург. При этом, по данным издания, с ним в Северную столицу "уезжает часть коллектива". Источник, на который ссылается "Местное время", рассказал, что Курентзис объявил о переезде на собрании, которое состоялось накануне.

"Информация о собрании коллектива и разговоре об отъезде не соответствует действительности. Теодор Курентзис не делал никаких официальных заявлений", - пояснили РИА Новости в пресс-службе театра.