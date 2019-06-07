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РИА Новости
Культура

В Пермской опере не знают об отъезде Теодора Курентзиса в Петербург

11:49
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© Александра МуравьеваТеодор Курентзис
Теодор Курентзис
© Александра Муравьева
ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Информация об отъезде художественного руководителя Пермского театра оперы и балета дирижера Теодора Курентзиса в Санкт-Петербург не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Пермское издание "Местное время" со ссылкой на собственный источник сегодня заявило о том, что худрук Пермской оперы Курентзис покидает город и уезжает работать в Санкт-Петербург. При этом, по данным издания, с ним в Северную столицу "уезжает часть коллектива". Источник, на который ссылается "Местное время", рассказал, что Курентзис объявил о переезде на собрании, которое состоялось накануне.
"Информация о собрании коллектива и разговоре об отъезде не соответствует действительности. Теодор Курентзис не делал никаких официальных заявлений", - пояснили РИА Новости в пресс-службе театра.
В министерстве культуры Пермского края РИА Новости уточнили, что действующий контракт Курентзиса с Пермским театром оперы и балета заключен до 2021 года. "Слухи об отъезде Теодора Курентзиса из Перми периодически возникают, это не ново", - заключили в региональном Минкульте.
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КультураТеодор КурентзисПермьПермский край
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