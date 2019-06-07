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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия ликвидировала группу террористов на севере Хамы

10:57
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСолдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама
Солдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 7 июн - РИА Новости. Сирийская армия в пятницу предотвратила нападение боевиков на севере провинции Хама, ликвидировав нескольких из них, передает гостелевидение Сирии.
"Отряды сирийской армии ликвидировали террористов, проникших в окрестности деревень Кафр-Худ и Телль-Мильх, и преследует остатки группы к северо-западу от города Мхарде", - передает телеканал Ikhbariya.
Сирийские военнослужащие на севере сирийской провинции Хама. Архивное фото
03:53
Сирийская армия отражает наступление боевиков на севере Хамы, сообщают СМИ
По данным канала, артиллерия правительственной армии уничтожила ударами пути снабжения группировки "Катаиб аль-Изза", несколько боевиков убиты в деревнях Мурек, Кафр-Зейта, Арбаин, Хасрайя на северо-западе провинции Хама.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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