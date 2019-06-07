Сирийская армия ликвидировала группу террористов на севере Хамы

ДАМАСК, 7 июн - РИА Новости. Сирийская армия в пятницу предотвратила нападение боевиков на севере провинции Хама, ликвидировав нескольких из них, передает гостелевидение Сирии.
"Отряды сирийской армии ликвидировали террористов, проникших в окрестности деревень Кафр-Худ и Телль-Мильх, и преследует остатки группы к северо-западу от города Мхарде", - передает телеканал Ikhbariya.
По данным канала, артиллерия правительственной армии уничтожила ударами пути снабжения группировки "Катаиб аль-Изза", несколько боевиков убиты в деревнях Мурек, Кафр-Зейта, Арбаин, Хасрайя на северо-западе провинции Хама.