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РИА Новости

В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега

10:57
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.
"Седьмого июня в 03.00 на Соболевском проезде была остановлена автомашина, водитель которой грубо нарушал ПДД. У мужчины имелись внешние признаки опьянения. Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции. Как пояснил задержанный, он находился в розыске правоохранительными органами Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время беседы с сотрудниками полиции мужчина выпрыгнул из окна первого этажа и попытался скрыться.
"Сотрудник полиции настиг задержанного, однако тот оказал активное физическое сопротивление и пытался завладеть табельным оружием. Обороняясь, полицейский причинил мужчине огнестрельное ранение, от которого он скончался", - отметили в ведомстве.
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