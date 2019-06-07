В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.

"Седьмого июня в 03.00 на Соболевском проезде была остановлена автомашина, водитель которой грубо нарушал ПДД. У мужчины имелись внешние признаки опьянения. Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции. Как пояснил задержанный, он находился в розыске правоохранительными органами Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время беседы с сотрудниками полиции мужчина выпрыгнул из окна первого этажа и попытался скрыться.