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РИА Новости

Путин и Пашинян на встрече не обсуждали карабахский конфликт, заявил Песков

10:52
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не обсуждали на встрече в четверг проблему нагорно-карабахского урегулирования, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Карабахский конфликт не обговаривался подробно. Разговор вчера состоялся очень обстоятельный, по двусторонним отношениям и по разным аспектам торгово-экономического взаимодействия", - сказал журналистам Песков на полях ПМЭФ.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Президент России Владимир Путин
1 апреля, 15:18
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Никол ПашинянДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
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