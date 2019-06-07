Путин и Пашинян на встрече не обсуждали карабахский конфликт, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не обсуждали на встрече в четверг проблему нагорно-карабахского урегулирования, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Карабахский конфликт не обговаривался подробно. Разговор вчера состоялся очень обстоятельный, по двусторонним отношениям и по разным аспектам торгово-экономического взаимодействия", - сказал журналистам Песков на полях ПМЭФ.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.