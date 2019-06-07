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РИА Новости

Директор арт-галереи Уфы примет участие в выборах главы Башкирии

10:51
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© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в фотобанкВид на город Уфа
Вид на город Уфа
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Перейти в фотобанк
Вид на город Уфа. Архивное фото
УФА, 7 июн - РИА Новости. Директор уфимской арт-галереи "Башфото.ру" Владимир Кобзев подал в ЦИК Башкирии документы для участия в выборах главы региона в сентябре 2019 года, сообщили в центральной избирательной комиссии республики.
В единый день голосования 8 сентября в Башкирии пройдут выборы главы региона. После отставки прежнего руководителя республики Рустэма Хамитова врио главы Башкирии назначен Радий Хабиров.
Радий Хабиров
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ЦИК сообщает, что Кобзев первым подал документы о выдвижении кандидатом для участия в выборах.
"В Центральную избирательную комиссию региона поступили документы о выдвижении кандидата на должность главы республики Башкортостан Кобзева Владимира Юрьевича, выдвинутого политической партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". В соответствии с законодательством, документы кандидат представил лично", - говорится в сообщении избиркома.
В нем сообщается, что 50-летний Кобзев проживает в Уфе, имеет среднее профессиональное образование, является директор ООО "БАШФОТО.РУ".
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Владимир КобзевРадий ХабировРеспублика БашкортостанПолитика
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