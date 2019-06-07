Песков не знает, появится ли Калви на ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, появится ли иностранный инвестор Майкл Калви на ПМЭФ.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.