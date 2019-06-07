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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Песков не знает, появится ли Калви на ПМЭФ

10:51
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, появится ли иностранный инвестор Майкл Калви на ПМЭФ.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.
"Я не знаю", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумМайкл КалвиДело Bаring VostokДмитрий ПесковРоссия
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