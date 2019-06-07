Тюменский врач спас ребенка на борту самолета, летевшего из Антальи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Хирург тюменской областной клинической больницы спас ребенка, которому стало плохо на борту самолета, летевшего из Антальи, сообщает областной департамент здравоохранения.

По данным ведомства, инцидент произошел шестого июня. Двухлетний ребенок начал кашлять, хрипеть и задыхаться, кожа приобрела синюшный оттенок.

Челюстно-лицевой и пластический хирург областной клинической больницы №2 Александр Маринин определил, что у ребенка бронхоспазм.

"Если такое состояние протекает длительно, ткани органов испытывают кислородное голодание. Это может привести к повреждению и постепенной гибели клеток головного мозга, многообразным нарушениям функции внутренних органов", – отметили в департаменте.

Маринин вместе с еще одним пассажиром-медиком воспользовался аптечкой, чтобы облегчить дыхание ребенка. Во время посадки ему принесли кислородный баллон с маской.