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РИА Новости

Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца

10:46
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© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американская кардиологическая ассоциация назвала семь правил, соблюдение которых помогает снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 79 процентов. Об этом сообщается в журнале JAMA Network Open.
Ключевыми факторами стали отказ от курения, сбалансированное питание, умеренная физическая активность, поддержание нормального веса, а также контроль над такими показателями, как уровень сахара в крови, давление и уровень холестерина.
Эффективность методики оценили ученые Университета штата Пенсильвания. Они изучили данные более 74 тысяч человек, принявших участие в исследовании Kailuan. Добровольцы трижды участвовали в различных клинических испытаниях.
При этом специалисты указывают, что соблюдение каждого из этих правил одинаково важно. По их словам, сейчас все рекомендации соблюдают менее двух процентов американцев.
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