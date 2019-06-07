Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американская кардиологическая ассоциация назвала семь правил, соблюдение которых помогает снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 79 процентов. Об этом сообщается в журнале JAMA Network Open.
Ключевыми факторами стали отказ от курения, сбалансированное питание, умеренная физическая активность, поддержание нормального веса, а также контроль над такими показателями, как уровень сахара в крови, давление и уровень холестерина.
Эффективность методики оценили ученые Университета штата Пенсильвания. Они изучили данные более 74 тысяч человек, принявших участие в исследовании Kailuan. Добровольцы трижды участвовали в различных клинических испытаниях.
При этом специалисты указывают, что соблюдение каждого из этих правил одинаково важно. По их словам, сейчас все рекомендации соблюдают менее двух процентов американцев.