Мозгоризбирком отказал ПАРНАС в регистрации референдума

Агитационная реклама в Москве перед выборами в Госдуму РФ седьмого созыва. Архивное фото

Агитационная реклама в Москве перед выборами в Госдуму РФ седьмого созыва

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком отказал партии ПАРНАС в регистрации проведения всероссийского референдума о прямых выборах, муниципальном фильтре, пенсионном возрасте и мусоросжигательных полигонах.

Обращение от партии ПАРНАС поступило в Мосгоризбирком 30 мая.

"Рассмотрев внимательно документ, основание для отказа - это нарушения статей федерального закона. Мосгоризбирком обязан принять решение об отказе регистрации московской городской региональной подгруппы инициативной группы по заявленным четырем вопросам", - сказал член МГИК Дмитрий Реут на заседании комиссии Мосгоризбиркома в четверг.

Он отметил, что инициативная группа референдума должна прикладывать к ходатайству протокол собрания региональной подгруппы; кроме того, не был определен количественный состав и был допущен ряд других нарушений.