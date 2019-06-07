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РИА Новости

Мозгоризбирком отказал ПАРНАС в регистрации референдума

10:45
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАгитационная реклама в Москве перед выборами в Госдуму РФ седьмого созыва
Агитационная реклама в Москве перед выборами в Госдуму РФ седьмого созыва
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Агитационная реклама в Москве перед выборами в Госдуму РФ седьмого созыва. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком отказал партии ПАРНАС в регистрации проведения всероссийского референдума о прямых выборах, муниципальном фильтре, пенсионном возрасте и мусоросжигательных полигонах.
Обращение от партии ПАРНАС поступило в Мосгоризбирком 30 мая.
Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов. Архивное фото
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"Рассмотрев внимательно документ, основание для отказа - это нарушения статей федерального закона. Мосгоризбирком обязан принять решение об отказе регистрации московской городской региональной подгруппы инициативной группы по заявленным четырем вопросам", - сказал член МГИК Дмитрий Реут на заседании комиссии Мосгоризбиркома в четверг.
Он отметил, что инициативная группа референдума должна прикладывать к ходатайству протокол собрания региональной подгруппы; кроме того, не был определен количественный состав и был допущен ряд других нарушений.
Ранее партия ПАРНАС сообщала, что запустила политическую кампанию по проведению всероссийского референдума.
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ПАРНАСМосгоризбиркомПолитика
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