В Кремль пока не поступало предложение наградить погибшего экс-спецназовца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Кремль пока не поступали предложения наградить погибшего в Подмосковье экс-спецназовца Никиту Белянкина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Пока ничего не знаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступало ли соответствующее обращение от лидера СР Сергея Миронова и будут ли в Кремле рассматривать его.
Белянкин, участник боевых действий в Сирии, был убит 1 июня в массовой драке в подмосковном Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. В ходе расследования были задержаны четыре подозреваемых. В среду суд арестовал предполагаемого убийцу, а также двух фигурантов дела по обвинению в хулиганстве.