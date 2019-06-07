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РИА Новости

В Кремль пока не поступало предложение наградить погибшего экс-спецназовца

10:45
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Никита Белянкин
Никита Белянкин
Никита Белянкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Кремль пока не поступали предложения наградить погибшего в Подмосковье экс-спецназовца Никиту Белянкина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Пока ничего не знаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступало ли соответствующее обращение от лидера СР Сергея Миронова и будут ли в Кремле рассматривать его.
Белянкин, участник боевых действий в Сирии, был убит 1 июня в массовой драке в подмосковном Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. В ходе расследования были задержаны четыре подозреваемых. В среду суд арестовал предполагаемого убийцу, а также двух фигурантов дела по обвинению в хулиганстве.
Кадры с задержанным по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
4 июня, 13:35
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеДмитрий ПесковРоссияОбщество
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