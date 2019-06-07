В Кремль пока не поступало предложение наградить погибшего экс-спецназовца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Кремль пока не поступали предложения наградить погибшего в Подмосковье экс-спецназовца Никиту Белянкина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Пока ничего не знаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поступало ли соответствующее обращение от лидера СР Сергея Миронова и будут ли в Кремле рассматривать его.