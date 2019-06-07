Экспорт белорусской нефти приостановлен из-за ситуации с "Дружбой"

МИНСК, 7 июн – РИА Новости. Экспорт белорусской нефти приостановлен из-за ситуации с магистральным нефтепроводом "Дружба", экспорт простаивает уже полтора месяца, прогнозируется его восстановление в июле, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.

"Экспорт белорусской нефти приостановлен из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". Технически он сейчас невозможен. Надеемся до конца года все объемы восстановить по контракту", - заявила Костюченко.

По словам пресс-секретаря, восстановление экспортных поставок, которые простаивают уже полтора месяца, прогнозируется в июле. При этом собеседница уточнила, что добываемая в Белоруссии нефть экспортируется только в страны Европы.

Добычей нефти в Белоруссии занимается гособъединение "Белоруснефть". Ранее на этом предприятии сообщали, что планируют в текущем году увеличить объем добываемой в стране нефти до 1,69 миллиона тонн. В 2018 году "Белоруснефть" увеличило объем добычи нефти в республике на 1,2% по сравнению с предыдущим годом, до 1,67 миллиона тонн.