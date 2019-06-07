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РИА Новости

Экспорт белорусской нефти приостановлен из-за ситуации с "Дружбой"

10:44
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
МИНСК, 7 июн – РИА Новости. Экспорт белорусской нефти приостановлен из-за ситуации с магистральным нефтепроводом "Дружба", экспорт простаивает уже полтора месяца, прогнозируется его восстановление в июле, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.
"Экспорт белорусской нефти приостановлен из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". Технически он сейчас невозможен. Надеемся до конца года все объемы восстановить по контракту", - заявила Костюченко.
По словам пресс-секретаря, восстановление экспортных поставок, которые простаивают уже полтора месяца, прогнозируется в июле. При этом собеседница уточнила, что добываемая в Белоруссии нефть экспортируется только в страны Европы.
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Добычей нефти в Белоруссии занимается гособъединение "Белоруснефть". Ранее на этом предприятии сообщали, что планируют в текущем году увеличить объем добываемой в стране нефти до 1,69 миллиона тонн. В 2018 году "Белоруснефть" увеличило объем добычи нефти в республике на 1,2% по сравнению с предыдущим годом, до 1,67 миллиона тонн.
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"БелоруссияЭкономика
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