Рогозин анонсировал создание спутниковой системы для интернета вещей

"Мы разворачиваем новую группировку "Гонец-2". Вы знаете спутники "Гонец" - они ранее работали как спутники пейджинга в зоне отсутствия нормальной связи. А сейчас мы делаем новые спутники "Гонец", это будет система интернета вещей. Эта система будет способна оперативно передавать информацию, поступающую с наземных сенсоров", - рассказал Рогозин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.