Рогозин анонсировал создание спутниковой системы для интернета вещей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу анонсировал создание новой спутниковой системы для предоставления услуг интернета вещей - "Гонец-2".
"Мы разворачиваем новую группировку "Гонец-2". Вы знаете спутники "Гонец" - они ранее работали как спутники пейджинга в зоне отсутствия нормальной связи. А сейчас мы делаем новые спутники "Гонец", это будет система интернета вещей. Эта система будет способна оперативно передавать информацию, поступающую с наземных сенсоров", - рассказал Рогозин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, сенсоры будут способны отслеживать повышение воды на плотинах, состояние атомных станций, отклонения в железнодорожном полотне и состоянии других критически важных объектов.
В случае таких отклонений будет включаться другая система - "Государево око" - система дистанционного зондирования Земли для съемки объектов из космоса, пояснил Рогозин.