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РИА Новости

Говорить о расширении Нормандского формата вряд ли возможно, заявил Песков

10:41
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Говорить о расширении Нормандского формата (РФ, Украина, Германия, Франция) вряд ли возможно ввиду его низкой активности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сам по себе формат пока весьма нерезультативный, из-за того что Киев не спешил с выполнением минских договоренностей, а в условиях такой низкой эффективности говорить о расширении вряд ли возможно. С другой стороны, опять же, все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев. Этого мы пока не знаем", - сказал Песков журналистам.
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