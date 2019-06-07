Говорить о расширении Нормандского формата вряд ли возможно, заявил Песков

"Сам по себе формат пока весьма нерезультативный, из-за того что Киев не спешил с выполнением минских договоренностей, а в условиях такой низкой эффективности говорить о расширении вряд ли возможно. С другой стороны, опять же, все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев. Этого мы пока не знаем", - сказал Песков журналистам.