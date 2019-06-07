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РИА Новости

На Байконуре начали собирать ракету "Союз-2" для пилотируемого корабля

10:35
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты на космодроме Байконур начали собирать первую ракету-носитель "Союз-2", предназначенную для вывода на орбиту пилотируемого корабля, сообщает в пятницу "Роскосмос".
Раньше все пилотируемые корабли запускались на более ранних версиях "Союза".
"На Байконуре началась сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а", предназначенная для вывода на орбиту корабля "Союз МС-14". Специалисты "Роскосмоса" выполнили сборку второй ступени, провели пневматические испытания блоков первой ступени и готовят их к "навеске" на центральный блок", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
Запуск намечен на 22 августа и будет тестовым. Планируется отработать взаимодействие корабля с новой ракетой, поэтому первый раз корабль было решено отправить без экипажа.
Грузовые корабли "Прогресс" уже запускали с помощью "Союза-2.1". Ракета с новой системой управления позволяет более точно выводить нагрузку на орбиту, за счет чего специалисты могут применять новые схемы доставки кораблей к МКС.
Недавно грузовик "Прогресс" добрался до станции чуть больше чем за три часа – это рекорд, в то время как космонавты на "Союзах" летят минимум шесть часов.
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Байконур (космодром)РоскосмосРИА Наука
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