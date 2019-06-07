На Байконуре начали собирать ракету "Союз-2" для пилотируемого корабля

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты на космодроме Байконур начали собирать первую ракету-носитель "Союз-2", предназначенную для вывода на орбиту пилотируемого корабля, сообщает в пятницу "Роскосмос".

Раньше все пилотируемые корабли запускались на более ранних версиях "Союза".

"На Байконуре началась сборка ракеты-носителя "Союз-2.1а", предназначенная для вывода на орбиту корабля "Союз МС-14". Специалисты "Роскосмоса" выполнили сборку второй ступени, провели пневматические испытания блоков первой ступени и готовят их к "навеске" на центральный блок", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter

На Байконуре началась сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а», предназначенная для вывода на орбиту корабля #СоюзМС14.



Специалисты Роскосмоса выполнили сборку второй ступени, провели пневматические испытания блоков первой ступени и готовят их к «навеске» на центральный блок pic.twitter.com/Q1ubnLF1p5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 7 июня 2019 г.

Запуск намечен на 22 августа и будет тестовым. Планируется отработать взаимодействие корабля с новой ракетой, поэтому первый раз корабль было решено отправить без экипажа.

Грузовые корабли "Прогресс" уже запускали с помощью "Союза-2.1". Ракета с новой системой управления позволяет более точно выводить нагрузку на орбиту, за счет чего специалисты могут применять новые схемы доставки кораблей к МКС.