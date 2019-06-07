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РИА Новости

В Кремле заявили, что в планах Путина пока нет контактов с Зеленским

10:29
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.
"Нет, пока в планах нет", - сказал Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что сейчас звучат разные заявления с украинской стороны.
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"К сожалению, мы живем во время легких способов распространения разных заявлений. Но судить надо по делам ... После того, как будет сформировано наше понимание о том, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений - тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока конкретики никакой нет", - добавил Песков.
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