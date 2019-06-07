Песков прокомментировал идею расширения "нормандского формата"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Все участники нормандского формата за исключением Украины до сих пор не видели целесообразности в его расширении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем, все участники нормандского формата за исключением Украины до сих пор не видели целесообразности в расширении этого формата", - сказал Песков журналистам.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.