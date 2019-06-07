СУЭК и японское NEXI в рамках ПМЭФ подписали меморандум о взаимопонимании

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании подписали в рамках Петербургского международного экономического форума подписали Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и японское экспортное кредитное агентство Nippon Export andInvestment Insurance (NEXI) сообщает пресс-служба СУЭК.
"Документ создает платформу для сотрудничества между СУЭК и NEXI, в частности, с целью поиска возможностей для развития бизнеса, экономики, финансов и регуляторной среды для взаимной выгоды обеих сторон", - говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба уточняет, что со стороны СУЭК меморандум подписал генеральный директор Владимир Рашевский, от имени NEXI - президент Масафуми Накада. Они выразили уверенность, что соглашение расширит и окажет плодотворное влияние на сотрудничество между сторонами, а также на отношения между Российской Федерацией и Японией.
23 апреля, 13:44СУЭК: Дальтрансуголь отгрузил 150 миллионную тонну угля
Пресс-служба напоминает, что СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
NEXI – правительственное экспортное агентство Японии. Его целью является поддержка деловой активности японских компаний путем предоставления страхования экспортных кредитных соглашений, страхования инвестиций и других видов страховых продуктов