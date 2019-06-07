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РИА Новости

В СПЧ призвали обжаловать вынесенный в США приговор россиянке Осиповой

10:25
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Адвокаты должны обжаловать вынесенный в США приговор россиянке Богдане Осиповой, которая была осуждена на семь лет тюрьмы за "похищение" собственных детей, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
"Ожидали более суровый приговор, тем не менее, я считаю, что адвокаты должны обжаловать и этот менее строгий приговор, потому что, в любом случае, дети будут разлучены с матерью", - сказал РИА Новости Брод.
Осипова, суд над которой состоялся в Канзасе, получила семь лет тюрьмы в США по обвинению в похищении собственных детей у американского мужа и вымогательстве.
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По его словам, здоровье Осиповой подорвано, она нуждается в медицинской помощи, а суд не учел эти обстоятельства. Помимо этого, кажется странным и то, что при оглашении приговора, судья ставила в упрек Осиповой взаимодействие ее родственников со СМИ, то есть широкое освещение ее дела, отметил правозащитник.
"Странно это слышать от представителей страны, которая выступает за гласность, открытость", - добавил он.
"Я считаю, что родственники Осиповой, правозащитники делали абсолютно правильно, когда обращались к СМИ и говорили и о суровом обвинении, и о безобразных условиях, в которых она содержалась, и о том, что ей не оказывалась вовремя медицинская помощь, о том, что суд шантажировал ее - все это нужно было придать гласности. ...Это абсолютно нормально - никакого давления на суд не было, поэтому я считаю, что позиция суда в данном вопросе абсолютно предвзята", - уверен член СПЧ.
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По его словам, дальше он будет наблюдать за условиями содержания Богданы.
"Дети находятся с попечителями в России в Калининграде. У меня постоянный контакт с ее родственниками", - заключил Брод.
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