В Екатеринбурге задержали мужчину, стрелявшего по жилому дому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Полиция задержала жителя Екатеринбурга, подозреваемого в стрельбе по жилому дому, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу городское управление МВД России.

Инцидент произошел еще 28 мая, но известно о нем стало только сейчас. Полиция уточняет, что в тот день около 12:50 (10:50 мск) в отдел полиции №8 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение от 32-летней местной жительницы, проживающей в одной из квартир по адресу улица Феофанова, 2А, о том, что она, вернувшись с работы, обнаружила повреждение на стене в комнате и входное отверстие в стекле, напоминающее пулевое.

"По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия. В ходе предварительного изучения картины произошедшего удалось установить предполагаемое место, откуда мог быть произведен выстрел. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан безработный 39-летний местный житель", - говорится в сообщении.

В квартире подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты газовый и пневматический пистолеты, а также ружье, из которого предположительно и был произведен выстрел, отмечает УМВД.

Сам владелец оружия пояснил, что в течение нескольких дней выпивал у себя дома. Далее, находясь в состоянии опьянения, он решил взять обрез, и в этот момент, по его словам, произошел самопроизвольный выстрел в сторону соседнего дома. Мужчина не стал отрицать общественную опасность произошедшего и полностью раскаялся в содеянном. Он пояснил, что оружие он якобы нашел на пустыре возле водоема вблизи дома, где он проживает.