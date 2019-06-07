Во ВЦИОМ выяснили, как россияне выбирают друзей

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дружба между мужчиной и женщиной, представителями разных поколений и различного уровня доходов - распространенное явление среди россиян, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, у 82% россиян есть друзья противоположного пола, лишь 18% сообщили, что не имеют их. Чаще всего об этом заявляют 25-34-летние (92%), люди с высшим образованием (90%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (89%).

Большинство опрошенных (84%) также сообщили, что у них среди друзей есть люди существенно старше или младше , 15% дали противоположный ответ.

У 69% респондентов есть друзья, чей уровень дохода резко отличается от их. У 29% таких друзей нет. Преимущественно это 25-34-летние (79%), люди с хорошим материальным положением (74%) и жители средних городов (73%).

Половина опрошенных (52%) сообщили, что дружат с людьми другого вероисповедания, при этом 46% дали противоположный ответ на этот вопрос.

Друзья другой национальности есть у 64% россиян, у 35% таких друзей нет. Среди 18-24-летних эта доля составляет 76%.

"Современное общество (по крайней мере, мы так считаем) уже свободно от многих предрассудков - сословных, классовых, этнических. В последние годы человечество активно избавляется от гендерных, возрастных и религиозных условностей - не без труда, но это происходит. Конструируя вокруг себя "ближний круг" из разнообразных элементов, человек предстает более современной, более совершенной личностью, способной к сложным и эффективным социальным связям. Что, безусловно, ценится во многих сферах жизни", - прокомментировал результаты опроса Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.