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РИА Новости

Во ВЦИОМ выяснили, как россияне выбирают друзей

10:24
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© РИА НовостиЛетний день в Москве
Летний день в Москве
© РИА Новости
Летний день в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дружба между мужчиной и женщиной, представителями разных поколений и различного уровня доходов - распространенное явление среди россиян, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно данным опроса, у 82% россиян есть друзья противоположного пола, лишь 18% сообщили, что не имеют их. Чаще всего об этом заявляют 25-34-летние (92%), люди с высшим образованием (90%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (89%).
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Большинство опрошенных (84%) также сообщили, что у них среди друзей есть люди существенно старше или младше , 15% дали противоположный ответ.
У 69% респондентов есть друзья, чей уровень дохода резко отличается от их. У 29% таких друзей нет. Преимущественно это 25-34-летние (79%), люди с хорошим материальным положением (74%) и жители средних городов (73%).
Половина опрошенных (52%) сообщили, что дружат с людьми другого вероисповедания, при этом 46% дали противоположный ответ на этот вопрос.
Друзья другой национальности есть у 64% россиян, у 35% таких друзей нет. Среди 18-24-летних эта доля составляет 76%.
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"Современное общество (по крайней мере, мы так считаем) уже свободно от многих предрассудков - сословных, классовых, этнических. В последние годы человечество активно избавляется от гендерных, возрастных и религиозных условностей - не без труда, но это происходит. Конструируя вокруг себя "ближний круг" из разнообразных элементов, человек предстает более современной, более совершенной личностью, способной к сложным и эффективным социальным связям. Что, безусловно, ценится во многих сферах жизни", - прокомментировал результаты опроса Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 июня. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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ВЦИОМРоссияОбщество
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