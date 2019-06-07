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РИА Новости

В ООН заявили о готовности предоставлять гуманитарную помощь Венесуэле

10:21
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РИМ, 7 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Всемирная продовольственная программа ООН готова вернуться в Венесуэлу для оказания помощи ее населению в случае снятия запрета со стороны властей этой страны, заявил РИА Новости исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли (David Beasley).
Деятельность международной организации в Венесуэле была запрещена правительством президента Николаса Мадуро.
"Мы расширили деятельность по обеспечению готовности и поддерживаем региональные усилия по координации с партнерами", - заявил Бизли, подчеркнув, что ВПП готова вернуться в Венесуэлу, если запрет будет снят.
По его словам, ВПП проведет исследование в области продовольственной безопасности, чтобы понять, насколько серьезен продовольственный кризис в Венесуэле.
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"Мы гуманитарная организация. Наша роль не состоит в том, чтобы принимать ту или иную сторону в политических спорах, и работа, которую выполняет ВПП, не зависит и не будет зависеть от политических или военных целей", - сказал глава крупнейшей гуманитарной организации перед визитом в Россию, где он примет участие в работе Петербургского экономического форума.
Читайте полный текст интервью с Дэвидом Бизли >>
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