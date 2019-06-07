В ООН заявили о готовности предоставлять гуманитарную помощь Венесуэле

"Мы расширили деятельность по обеспечению готовности и поддерживаем региональные усилия по координации с партнерами", - заявил Бизли, подчеркнув, что ВПП готова вернуться в Венесуэлу, если запрет будет снят.

"Мы гуманитарная организация. Наша роль не состоит в том, чтобы принимать ту или иную сторону в политических спорах, и работа, которую выполняет ВПП, не зависит и не будет зависеть от политических или военных целей", - сказал глава крупнейшей гуманитарной организации перед визитом в Россию, где он примет участие в работе Петербургского экономического форума.