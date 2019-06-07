В МИД рассказали о контактах со всеми сторонами конфликта в Ливии

С.- ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия ведет контакты со всеми вовлеченными в конфликт в Ливии сторонами, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, отвечая на вопрос о контактах Москвы с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.
"У нас контакты со всеми, мы всегда говорим, что со всеми - и с югом, и с востоком, и с западом Ливии. Со всеми силами, которые влияют там на обстановку, проявляют интерес к контактам с нами, мы от их контактов не отказываемся, поддерживаем активный диалог со всеми", - сказал Богданов в кулуарах ПМЭФ.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои. По данным ВОЗ, число погибших в результате боев превысило 600 человек, более 3,2 тысячи получили ранения.
Глава контактной группы РФ Лев Деньгов ранее заявлял, что если Хафтар говорит о "зачистке" Ливии от террористов, то он должен координировать свои действия с Триполи. Также он призвал не делать скоропалительных выводов и "для начала узнать, против кого же сегодня ведет борьбу Хафтар".