В МИД рассказали о контактах со всеми сторонами конфликта в Ливии

"У нас контакты со всеми, мы всегда говорим, что со всеми - и с югом, и с востоком, и с западом Ливии. Со всеми силами, которые влияют там на обстановку, проявляют интерес к контактам с нами, мы от их контактов не отказываемся, поддерживаем активный диалог со всеми", - сказал Богданов в кулуарах ПМЭФ.