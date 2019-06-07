Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T10:19Z
https://ria.ru/20190607/1555355819.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/62/1551416206_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_324df91a8ca5f5eb6dc7caac3f0ec58a.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали о контактах со всеми сторонами конфликта в Ливии

10:19
132
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
С.- ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия ведет контакты со всеми вовлеченными в конфликт в Ливии сторонами, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, отвечая на вопрос о контактах Москвы с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром.

"У нас контакты со всеми, мы всегда говорим, что со всеми - и с югом, и с востоком, и с западом Ливии. Со всеми силами, которые влияют там на обстановку, проявляют интерес к контактам с нами, мы от их контактов не отказываемся, поддерживаем активный диалог со всеми", - сказал Богданов в кулуарах ПМЭФ.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои. По данным ВОЗ, число погибших в результате боев превысило 600 человек, более 3,2 тысячи получили ранения.
Проправительственные военные в аэропорту Триполи, Ливия
3 июня, 13:53
Число жертв военного конфликта в Ливии превысило 600 человек
Глава контактной группы РФ Лев Деньгов ранее заявлял, что если Хафтар говорит о "зачистке" Ливии от террористов, то он должен координировать свои действия с Триполи. Также он призвал не делать скоропалительных выводов и "для начала узнать, против кого же сегодня ведет борьбу Хафтар".
000100
Обсудить 0
МИД РФЛивияВ мире
Рекомендуем
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
В российском МИД не исключили возможности визита Хафтара
РИА
Новости
В Киевской области пропал самолет
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая
Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Организатора пикета против храма в сквере на Урале оставили под арестом
Лента
новостей
Президент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Лидер Болгарии сравнил мировую политику с оркестром и призвал убавить звук
Александр Грушко
Грушко и посол Швейцарии обсудили кризис в Совете Европы
Пять украинских оппозиционных партий объединились для участия в выборах
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
Тема вхождения Saudi Aramco в "Арктик СПГ-2" еще не исчерпана, заявил Новак
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
В Кремле заявили, что в планах Путина пока нет контактов с Зеленским
В ООН заявили о готовности предоставлять гуманитарную помощь Венесуэле
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Россия не будет менять поведение по отношению к Лондону, заявил Песков
Олег Морозов
В Совфеде выступили против расширения "нормандского формата"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею расширения "нормандского формата"
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21Следствие не попросило об аресте третьего подозреваемого в деле Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
Лента новостейМолния