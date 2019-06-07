Россия не будет менять поведение по отношению к Лондону, заявил Песков

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств заявил, что России и Великобритании нужно "перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями". Официальный представитель канцелярии премьера Соединенного Королевства позднее заявила, что для улучшения отношений с Британией Россия должна изменить свое поведение.

"Нет, мы не будем менять, потому что единственное чего Россия хочет - выгодных отношений, которые основываются на учете интересов друг друга. В этой линии поведения нет ничего предосудительного. А вот как раз иные проявления вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия", - сказал Песков журналистам.