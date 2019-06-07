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РИА Новости

Россия не будет менять поведение по отношению к Лондону, заявил Песков

10:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия не намерена менять поведение по отношению к Великобритании, Москва хочет взаимовыгодных отношений с Лондоном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств заявил, что России и Великобритании нужно "перевернуть страницу, связанную со шпионами и покушениями". Официальный представитель канцелярии премьера Соединенного Королевства позднее заявила, что для улучшения отношений с Британией Россия должна изменить свое поведение.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
Вчера, 21:55
В Британии назвали условие улучшения отношений с Россией
"Нет, мы не будем менять, потому что единственное чего Россия хочет - выгодных отношений, которые основываются на учете интересов друг друга. В этой линии поведения нет ничего предосудительного. А вот как раз иные проявления вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия", - сказал Песков журналистам.
Владимир Джабаров
Вчера, 18:12
В Совфеде не видят перспектив улучшения отношений с Лондоном
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Дмитрий ПесковВеликобританияРоссияВ мире
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